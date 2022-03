Na Ukrajině hrají II. ligu, v Česku mohou měnit poměry. Týmy bystří

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

Ukrajinský druholigový tým Polissja Žytomyr míří do Česka. • Facebook/fcpolissya

V sobotu mají přijet do Čech. Doteď trávili čas na soustředění ve Španělsku. Jenže brána domů je zavřená. Proto se fotbalisté klubu Polissja Žytomyr usadí v okolí Hradce Králové. Kde přesně, zatím není jasné.

Stejně tak, jaký bude jejich další osud.

Jedna věc je však daná. V úterý si zahrají přípravný duel s Náchodem, který kope divizi C. Hrát se bude na umělé trávě v Orlické kotlině, v sídle královéhradecké Slavie, klubu, který se rozmáhá a tuze touží po posunu z krajského přeboru do divize.

Čtvrtá nejvyšší úroveň fotbalu v Česku (a první republiková soutěž) plus třetí liga, tedy ČFL, může být pro ukrajinský mančaft zásadní nejen kvůli duelu s Náchodem. Proč?

Je to jednoduché. Místní týmy ihned zaostřily. Nedávno se změnila pravidla a borce z Ukrajiny je možné registrovat bez poplatku, tudíž se stávají lákavým zbožím. Zatím se téma týkalo zejména mládeže, například v hradeckém celku U14 už je jeden Ukrajinec nachystán nastupovat v nejvyšší soutěži.

Jenže borci z Žytomyru mohou změnit vše.

Fotbalová asociace, i když nemá ještě detailní informace, se případem zaobírala už na jednání výkonného výboru v tomto týdnu. Diskutovalo se, zda nenavýšit možný počet hráčů ze zemí mimo Evropskou unii v jednotlivých týmech. Nyní je číslo nastavené na pět. „Řešíme to, mohlo by to ovlivnit regulérnost soutěží,“ říká Jiří Šidliák, místopředseda asociace.

Objevují se dvě možnosti, jak s Ukrajinci naložit. To není příliš korektní či příjemné slovo, ale je trefné.

První alternativa je (asi) méně bolestná. V jedné ze skupin ČFL je po vyloučení Vyšehradu kvůli kauze Berbr, Rogoz lichý počet účastníků. Stejné je to na Moravě, kde z MSFL odstoupil Dolní Benešov. Proto padl návrh, že by Ukrajinci hráli každý týden přátelák s jedním z nevytížených celků z jedné či druhé soutěže.

„Možná by to bylo jednodušší. Snad se konflikt na Ukrajině vyřeší a oni budou najednou pryč,“ glosuje místopředseda asociace Jiří Šidliák, jenž se tématem zabývá.

Druhá alternativa je lákavá pro místní kluby. Borci ze Žytomyru v tuto chvíli (zřejmě nemohou posílit profesionální kluby, Ligová fotbalová asociace (řídící orgán první a druhé ligy) řeší výjimku. Jenže pro celky ze třetí i čtvrté úrovně mohou být ternem. Vždyť jejich celek nedávno porazil Metalist Charkov, slavný to klub, který vede ukrajinskou druhou ligu. Je tedy zřejmé, že hráči Žytomyru mají sakra úroveň. Proto by se mohli rozběhnout na rozličné adresy, tedy pomoci klubům, které to potřebují.

„Víme o nich, čekáme, jak se to vyvine. Monitorujeme situaci,“ netají Martin Firbacher, předseda třetiligového Chlumce nad Cidlinou.

Jasno bude v příštím týdnu.