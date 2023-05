Ronaldova frustrace: dres vyměnil, pak už vypěnil. Na obzoru jiný návrat

Ronaldo má v saúdskoarabské lize průměr skoro gól na zápas (13 startů/12 tref), přesto se ale možná čekalo, že bude v exotickém působišti vyčnívat ještě víc. V posledních čtyřech ligových zápasech dal jediný gól, Al-Nassr z tohoto období vytěžil pět bodů. Pro boj o titul nic moc…

K tomu navíc přičtěte vyřazení v semifinále národního poháru, které trefou zařídil Jean-David Beauguel, bývalý střelec plzeňské Viktorie. Do konce sezony zbývají čtyři kola, stáhnout pětibodové manko a urvat ještě titul už bude hodně složité.

Zklamání jako by z Ronalda vytrysklo po pondělní remíze s celkem Al Khaleej, kterému přitom patří až čtrnácté místo a bojuje o udržení. Na osmatřicetiletého Portugalce se po utkání sesypali protihráči s prosbou o výměnu dresu.

Ronaldo jednomu z nich vyhověl, další člen realizačního týmu soupeře už ale neuspěl se žádostí o společnou fotku. Selfie se nekonalo, podrážděný Ronaldo ho odstrčil a pokračoval do kabin.

A co bude dál? Fotbalová superstar má v Arábii platnou smlouvu až do příštího léta, množí se ale spekulace, že by ráda zamířila jinam.

Podle španělského deníku El Nacional je jednou z variant poměrně překvapivý návrat do Realu Madrid, kde Ronaldo působil v letech 2009 až 2018. Místo lídra na hřišti by ale mohl zaujmout roli jakéhosi nehrajícího ambasadora.

„Florentino Pérez (prezident Realu) se zaručil, že Ronaldo by na Santiago Bernabeu neměl o práci nouzi. Ale samozřejmě ne jako hráč, protože to je fáze, kterou už považuje za uzavřenou,“ píše deník. Po návratu do španělské metropole, kde se pár seznámil, by prý toužila i hráčova partnerka Georgina.

Pokud by Ronaldo naopak zůstal v Saúdské Arábii, mohl by se po letech opět setkat v jedné soutěži s Lionelem Messim. Agentura AFP už bere Argentincův letní přesun z PSG do Al-Hilálu za hotovou věc.

„Dohoda s Messim je hotová. Bude hrát v Saúdské Arábii. Je to obrovský, výjimečný kontrakt. Ještě finalizujeme některé detaily,“ cituje AFP svůj zdroj blízký vyjednávání. Hráč by si podle spekulací měl přijít na 400 milionů dolarů ročně (8,5 miliardy korun).