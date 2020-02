Jedlička září na Slovensku a hlásí: Do Česka se nehrnu, radši Ameriku | iSport.cz

Jediný gól v dosavadní průběhu kvalifikace ME do 21 let dostal Martin Jedlička (uprostřed) do Řeků z penalty • Jan Tauber/FAČR

Dunajská Streda jako čistě slovenský klub? Ale jděte... Trenéři z Portugalska, nizozemský ředitel a kádr z celého světa. Brankáři Martinu Jedličkovi (22), opoře české reprezentační jednadvacítky, to však vyhovuje. „Super zázemí, fanoušci. I finanční stránka je fantastická,“ vyprávěl na Maltě, než se svým týmem odletěl na druhé soustředění do Turecka.

Jak se dirigují spoluhráči z Panamy, Ukrajiny, Ghany, Maďarska nebo Chorvatska?

„Jsme napůl maďarský klub, ale do tak těžkého jazyka se nepouštím, takže převládá angličtina. Je to v pohodě, za ty dva roky se tady už cítím jako doma. Navíc někdy češtinu i slovenštinu použiju.“

Třeba s českým trenérem brankářů Martinem Raškou, který chytával za Baník, že?

„Hodně mi pomáhá, chtěl bych mu za důvěru poděkovat. Nebýt jeho, tak možná ani nehraju fotbal. Jsem rád, že ho tady mám a že se ke mně tak skvěle chová. Dal mi v Dunajské Stredě novou motivaci do fotbalu, kterou jsem postupně v Boleslavi ztrácel. Ukázal mi nové věci, v čem se můžu zlepšit, jak se chová profesionální fotbalista. A já mu to chci na hřišti vracet.“

Což se vám daří: jste jasnou jedničkou a máte stejně bodů jako druhá Žilina.

„Máme deset bodů náskok na čtvrtého a deset bodů ztrácíme na titul, je to takové trošku divné. Ale chceme být nejhůře druzí. Jsme tam s Žilinou o skóre, je to otevřené. V létě jsem si připsal čtyři starty v předkole Evropské ligy, zachytal jsem si před super diváky na stadionu Cracovie Krakov, která je druhá v polské lize. Byl to neskutečný zážitek, který vás posouvá. Zase bych to chtěl zažít.“

První Slovan Bratislava je kvalitativně někde jinde než zbytek ligy?

„Mají velkou finanční sílu a podle toho to na hřišti vypadá. Jsou tam reprezentanti skoro na každém postu, takže je těžké proti nim hrát, ale není to žádná Barcelona. Taky jsme je doma dvakrát porazili, ale bohužel jsme ztráceli s těmi slabšími. Jinak bychom jim byli daleko blíž.“

Třeba to vyjde teď, když Slovanu odešel nejlepší střelec soutěže Andraž Šporar do Sportingu Lisabon...

„Jo, hrál jsem proti němu šestkrát a dal mi osm gólů. (úsměv) Je to výborný útočník. Vždycky když byl ve vápně, smrdělo to gólem. Jsem rád, že jsem mu aspoň chytil penaltu, teď mu přeju ve Sportingu to nejlepší. Přestup si zasloužil.“

Změní se DAC pod novým trenérem? Němce Petera Hyballu nahradil Portugalec Hélder Cristovao.

„Musíme k sobě najít cestu, což se daří. Jsme mladý tým, zase se od něj naučíme něco nového. Má za sebou bohatou kariéru (Newcastle, PSG, La Coruňa, Benfica), jsme rádi, že ho tu máme. Zároveň musíme poděkovat i tomu bývalému, udělal s námi kus práce.“

Vnímáte, že vás čeká klíčový rok? EURO jednadvacítek by vás mohlo posunout ještě dál.

„Máme to ve svých rukou. Všichni vnímáme šanci, chceme si udržet pozice v klubech, abychom hráli, byli co nejlépe připravení a dostali se na EURO. Co bude pak, se uvidí. Když dosáhneme úspěchu, je velká šance se někam prodat.“

Sen o přestupu do americké MLS stále žije?

„Určitě, mně se ta země líbí. Nemám ambice jít chytat anglickou nebo jinou věhlasnou ligu, protože jsem gólman nižšího vzrůstu (186 cm). Amerika je fajn, chtěl bych to tam zkusit.“

Co když se ozve klub z Česka? Byl by to pro vás nyní kariérní posun?

„Teď to nedokážu říct, ale určitě se do české ligy nijak nehrnu, protože v mém věku chytám stabilně v top trojce na Slovensku. Šel jsem sem, abych výkonnostně lezl nahoru, prosadil se v zahraničí a udělal dobrý přestup. To se mi daří, mám k tomu nakročeno hodně dobře.“