Straka se podepsal pod druhý sestup v jedné sezoně: Přišel jsem příliš pozdě…

Trenérský bouřlivák začal ročník v Českých Budějovicích. Nebo začal… Po prázdninové divoké změně majitelské struktury Dynama si Straku k mužstvu vytáhl sportovní ředitel Emil Kristek. Stalo se tak po porážce 0:4 na Slavii, kdy byla odvolána trenérská dvojice Lerch – Kladrubský. Straka nastoupil do nové práce po druhém kole, vydržel jen do konce podzimu.

S mužstvem vydřel tři remízy, čtrnáctkrát prohrál. Po dalším šíleném veletoči, kdy se zkraje ledna klub vrátil zpátky do rukou předchozího majitele Vladimíra Koubka, byl odvolán a nahrazen dvojící, která v Českých Budějovicích ligu startovala… Straka vyhazov nenesl lehce. „Slyšel jsem, že mi ten člověk (Koubek) nebude stavět žádnou slavobránu. Kde je ten lidskej respekt? Co tenhle člověk dokázal? Tohle mě neskutečným způsobem zaráží. Cítil jsem, že tady není žádnej prostor pro diskuzi a vlastně bych ani žádnou nechtěl,“ halasil v rozhovoru pro Sport.cz.

Když jste ve srabu, na Slovensku se volá Strakovi

Na další práci čekal jen do poloviny března. Ze Slovenska, kde předtím zachránil Trenčín, Michalovce, působil v Ružomberoku a solidní práci odvedl ve Slovanu, zavolala Banská Bystrica. „Nikoho to nepřekvapilo. Vždy se choval jako profesionál, snažil se odvést maximum. Často zdůrazňoval, jak si práce na Slovensku váží. Dokázal pobláznit nejen hráče, ale i fanoušky, média. Je to fajn chlap, má pověst záchranáře. Když jste ve srabu, na Slovensku se volá Strakovi,“ popisuje Vladimír Pančík, šéf fotbalového oddělení ve slovenském deníku Šport.

Straka začal slušně, druhý zápas vyhrál, ve třetím remizoval. Dovedl duely dobře rozehrávat, ale tím to povětšinou skončilo. V sedmi ligových zápasech zapsal čtyři porážky, po posledním utkání s Ružomberokem a neuspokojivém výsledku 0:2, Banská Bystrica definitivně sestoupila.

V rozhovoru s novináři pak pronesl větu, která na Slovensku vzbudila údiv. „Přišel jsem k týmu příliš pozdě, to říkám na rovinu,“ pronesl typicky „strakovsky“.

O titulky ve slovenských internetových médiích bylo okamžitě postaráno. „Velcí trenéři tohle neříkají,“ má jasno Pančík. „Straka je výborný motivátor, ale neumí udělat fotbalovou revoluci. Je to člověk impulsu. Kdyby přišel dřív, možná by to lépe vypadalo, možná ne. To nikdo neví. Před jeho příchodem měla Banská Bystrica šílenou sérii proher, on změnil klima, přesvědčil hráče, že nejsou tak špatní a mohou se zachránit. Počáteční efekt zafungoval, pak už ne.“

Fotbalový ročník 2024/25 bude v životopise Straky už navždy rámovaný dvěma sestupy a jen jedním vítězstvím ze čtyřiadvaceti ligových pokusů v Česku a na Slovensku. Šestašedesátiletý kouč nyní bude čekat na další nabídku. V Banské Bystrici pokračovat nebude. „Nevěřím tomu. Není zrovna levný. Klub se podle všeho vrátí k cestě trenérů z regionu,“ uzavírá slovenský novinář Vladimír Pančík.

Straka v ročníku 2024/25

Soutěž: Chance Liga

České Budějovice

Kdy přišel k týmu: po druhém podzimním kole

po druhém podzimním kole Bilance: 0-3-14

0-3-14 Odvolán: leden 2025

leden 2025 Vyústění sezony: sestup

Soutěž: Niké liga