To se za Ronalda nikdy nestalo! Na Real přišlo méně než 50 tisíc diváků

Fotbalisté Realu Madrid v nedělním úvodním utkání sezony španělské ligy s Getafe přilákali do ochozů jen 48 446 diváků. To je nejnižší návštěva od května 2009, kdy na duel s Mallorcou dorazilo 44 tisíc příznivců. Krátce poté přišel na Santiago Bernabeu Cristiano Ronaldo a s portugalskou hvězdou v kádru nikdy neklesla návštěva pod 50 tisíc. Až nyní, poté co Ronaldo v létě přestoupil do Juventusu Turín.