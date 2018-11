Ramos slaví úspěch s Panenkovou penaltou. Umí ji nejlíp, ví legenda

Ofenzivní choutky měl sevillský rodák v krvi už od nepaměti. V žákovském věku dokonce ještě hrával v útoku. A i když z něj postupem času udělali beka a posléze stopera, dopředu ho to táhne stále.

Chodí do vápna na rohy, nemá problém rozehrát standardní situaci a od léta, co odešel Cristiano Ronaldo, si vzal Ramos na starost i penalty. A jdou mu skvěle!

Od začátku sezony kopal španělský obránce už pět penalt a z toho třikrát zakončil à la Panenka. Pokaždé byl úspěšný. I proto o něm před pár dny v rozhovoru pro Goal.com bývalý český reprezentant prohlásil, že ho považuje za jednoho z nejlepších imitátorů.

„Myslím, že jemu to jde nejlépe. Už to párkrát předvedl, takže jeho považuji za svého nástupce. Lidé vědí, že to tak zahrává, on to ale stále zkouší,“ chválil Panenka, který rovněž prozradil, že než slavný kop předvedl, dva roky jej před evropským šampionátem v Bělehradu poctivě trénoval.

Sotva ale média o Ramosovi a Panenkovi přestala psát, den poté přidal obránce Realu další branku z penalty a opět panenkovským stylem.

V nedělním utkání na půdě Celty Vigo kopal Real penaltu v 83. minutě a domácí brankář Sergio Alvarez se nechal, stejně jako předešlí gólmani, nachytat. Ramos naznačil kop do strany a jemně dloubl míč doprostřed branky. Alvarez se snažil na poslední chvíli ještě sáhnout na balon, ale už byl krátký.

Ramos oslavil čtvrtou trefu v lize a zároveň rozhodl o vítězství Realu. Po utkání pak přidal na sociální sítě vzkaz fanouškům. „Skvělé vítězství! Poprali jsme se s náročným utkáním a týmovou prací jsme dosáhli výhry. A další do sbírky, Antoníne.“

VIDEO: Poslední Ramosova penalta po vzoru Antonína Panenky