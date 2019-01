Ronaldův nástupce? Brazilský talent uchvátil gólem a má nejvíc asistencí | iSport.cz

Real Madrid se v posledních týdnech potýká s nízkou návštěvností. Čísla diváků, kteří si najdou cestu na Santiago Bernabéu klesají a klesají. Důvody jsou zcela zřejmé. Nepřesvědčivé výkony, špatné výsledky i citelná absence hvězdného Cristiana Ronalda.

Ti nejvěrnější, kteří si žádný duel královského klubu nenechají utéct, si ale nyní mlaskají. Důvod? Vinícius Júnior. Osmnáctiletý junák, kterého Real koupil už jako 16letého z Flamenga a poslal za něj do Jižní Ameriky přes 40 milionů eur, začíná všem Madridistas ukazovat, co v něm je.

Není divu. Talent z líhně Flamenga se skutečně vymyká od ostatních hráčů na hřišti. Zaujme rychlostí, kličkou i svojí nápaditostí. Když v nedělním ligovém utkání pláchl obraně a ve vápně jej k zemi srazil brankář Realu Sociedad, mohl se stát hrdinou zápasu. Jenže sudí penaltu nepochopitelně nenařídil a Vinícius si tak musel na svůj okamžik slávy počkat.

A dočkal se.

Ve čtvrtečním pohárovém utkání proti Leganés to byl mrštný Brazilec, kdo ukradl zápas pro Real. Na druhý gól Lucase Vázqueze přihrál, třetí ránu přidal parádním volejem. Byla to jeho druhá trefa před domácím fanoušky a španělské deníky AS a Marca okamžitě začaly pět oslavné ódy.

Vinicius' goal for Real Madrid last night #RMCF pic.twitter.com/nkeSV2DDAa — Football Media (@FootbaIIGoaIs) 10. ledna 2019

„Žádný hráč od dob legendárního Raúla Gongáleze neuchvátil Bernabéu v 18 let. Až teď se to povedlo Viníciusovi,“ stojí v jednom z článků.

„Madrid našel nového krále.“

„Vinícius – hráč stvořený pro Real Madrid“.

Ve 13 zápasech stihl vstřelit dva góly a sedmkrát na ně přihrát. Ne náhodou se stal v aktuální sezoně nejlepším nahrávačem Realu. Až za ním jsou jména jako Bale, Kroos, Modrič.

„Dělá skutečně velké kroky,“ chválí ho trenér Solari. „O jeho talentu všichni ví, ale to, jak na Bernabéu hraji s tak velkým sebevědomí a lehkostí, to je úžasné. Přinesl do naší hry radost. Ve své hře má prvky, které dokonale zboří i ty nejzarputilejší obrany,“ libuje si bývalý hráč „bílého baletu“, který dostal slavný tým na starost.

Přitom před pár měsíci bylo vše jinak. U kormidla byl Julen Lopetegui a ten si brazilského teenagera nechtěl moc připustit k tělu. První tým měl znatelné potíže a Lopetegui se je snažil vyřešit zařazováním zkušených borců. Na zkoušení osmnáctiletého kluka neměl čas. A nejspíš ani odvahu.

Chyba! Po nástupu Solariho Vinícius zůstal s prvním týmem. Do třetiligové Castilly už se nevrátil a začal přidávat jeden kanadský bod za druhým. Zdá se, že fanoušci Realu objevili nového oblíbence.

Vrátí je zpátky na stadion?