S Balem Real nepočítá, i tak chce šílenou sumu. Může ale dojít na směnu | iSport.cz

To je vtip? Takováto slova dost pravděpodobně naskočila na mysli šéfům klubů, kteří by rádi přitáhli Garetha Balea k sobě. V Realu Madrid je nechtěný, přesto prezident Bílého baletu Florentino Pérez podle španělského webu as.com vyšponoval cenu Velšana na 130 milionů eur (3,3 miliardy korun).

Ano, představenstvu španělského giganta je jasné, že v létě bude potřeba utrácet za přestupy, neboť s letošní sezonou rozhodně Real spokojený není. Pro upřesnění - třetí místo v La Lize, překvapivé vypadnutí z Ligy mistrů v osmifinále s Ajaxem, konec také v Copa del Rey na úhlavním nepříteli Barceloně. I proto zmíněná hodnota nabývá kosmických výšin.

Stále se však takováto cena může zdát v kontextu toho, že jde v podstatě o nechtěného hráče, přemrštěná. Peréz a spol. však věří, že se o Balea na Ostrovech poperou, i díky tomu, jaké jméno si udělal již v Tottenhamu. Ovšem stále platí to, že obnos, který by musely týmy zaplatit, se nebezpečně přibližuje částkám, za které šel supertalent Mbappé do PSG (180 milionů eur) či Coutinho (160 milionů eur) do Barcelony. Tu, jež musela poslat Barcelona do Dortmundu (120 milionů eur) za Ousmana Dembelého, by dokonce trumfnul.

Ve hře je ale také výměna za některou z hvězd Premier League, které operují ve středu hřiště. Rozhodně tak není vyloučené, že se Bale vrátí ke Spurs. Za ně totiž září dánský kouzelník Christian Eriksen, kterého by rád trenér Realu Zidenine Zidane viděl pod svými křídly. Stejně tak Paula Pogbu, jenž je doma v Manchesteru na Old Trafford. Pokud by skutečně šlo o směnu za jednoho ze zmíněných hráčů, musel by Real ještě určitou položku doplatit.

Každopádně odchodu Balea moc nepomáhají ani vysoké mzdové požadavky samotného hráče. Jeho plat spolu s daněmi vyjde zaměstnavatele až na 30 milionů eur ročně (768 milionů korun).

Když v roce 2013 Bale přicházel do Realu Madrid, byl nejdražším hráčem v celé historii přestupů. Během působení u Bílého baletu ukořistil dohromady čtrnáct trofejí. Tento vydatný střelecký účet zahrnuje například i fenomenální nůžky z loňského finále proti v Kyjevu.

Kde bude velšská ikona přidávat další nezapomenutelné zásahy?