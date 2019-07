Dusno v Realu. Kdo zůstává a kdo ne? Fanoušci už Zidanovi nevěří | iSport.cz

Je podle vás Zinedine Zidane ideálním trenérem pro nový projekt Realu Madrid?

Španělský deník La Marca položil tenhle dotaz jako jeden ze sady otázek dvěma stům tisícům fanoušků Realu Madrid. A odpověď kouče v luxusním tréninkovém parku Valdebebas nejspíš nepotěšila. 64 procent příznivců odpovědělo „ne.“

Podle třetiny dotázaných fanoušků je francouzský trenér přímo zodpovědný za současnou krizi Realu, zbylé dvě třetiny si rovným dílem podělili hráči a špatně nastavená strategie. A ačkoli příznivci podporují snahu o příchod Paula Pogby z Manchesteru (poměrem 60:40), v drtivě většině (92 procent) tuší, že sebehvězdnější přestup všechno nevyřeší.

Zidane je v Realu v čím dál těžší pozici. Nepovedený výlet nap přípravný turnaj za oceán vyvrcholil v sobotu nad ránem českého času ostudnou porážkou 3:7 od městských rivalů Atlétika. Zidane podle Daily Mailu po výprasku vůbec nemluvil s týmem a šel rovnou na tiskovou konferenci, kde připustil jen otázky k zápasu.

Na ostudu zareagovalo i nejvyšší manažerské vedení klubu. Florentino Pérez na poslední chvíli zastavil přestup Garetha Balea do Číny a v bílém baletu zůstane i James Rodriguez, o jehož odchodu se také uvažovalo.

Kolumbijec sice poslední dva roky hostoval v Bayernu a v Madridu už s ním příliš napočítali, nyní se ale k týmu připojil. „Pomohlo“ mu i zranění Marka Asencia, jehož návrat na trávníky podle všeho není otázkou týdnů, ale spíš měsíců.

Situace okolo Balea je složitější. Přesun do Číny sice vedení stoplo, jenže Zidane už několikrát prohlásil, že je Velšan na odchodu a že čím dřív se situace vyřeší (Baleovým odchodem), tím líp, což leccos naznačuje o vztahu hráče s trenérem.

Odchod do Ťiang-su Su-ning měla zastavit i žádost rodiny Balea, které se do Číny nechtělo, jenže na další zápas do Mnichova s týmem neodcestoval s tím, že není v dostatečné psychické pohodě, aby podal stoprocentní výkon. Přitom se Real v Allianz Areně střetne s Tottenhamem, odkud Bale před lety do Realu za tehdy rekordní částku přišel. A Spurs by se návratu své legendy bránit nemuseli.

Peníze by se přitom Realu hodily. Už teď za sebou má bílý balet velmi štědré přestupové období (přišli Eden Hazard, Luka Jovič, Éder Militão nebo Fernand Mendy) a ten nejdražší nákup stále není hotový. V klubu stále totiž ještě není Paul Pogba, kterého dostal Zidane přislíbeného, když se týmu ujímal. Francouzský středopolař ale má stát klidně i 150 milionů liber (4,2 miliardy) korun, navíc ho zastupuje tvrdý manažer Mino Raiola.

Přes tlak a špatné výsledky v přípravě stále mají v Madridu relativně dost času, přestupové okno na Ostrovech končí 10. srpna, La Liga začíná až o týden později.