El Clásico gólmanů. Ter Stegen vs. Courtois, přidají další asistence? | iSport.cz

Ansu Fati odsoudil Inter do Evropské ligy • Reuters

Jejich revírem bývá pokutové území. Zabraňte gólu, mají v popisu práce. V aktuální sezoně však dva přední brankáři ve španělské La Lize paradoxně k brankám napomáhají. Jak Marc-André ter Stegen (Barcelona), i Thibaut Courtois (Real Madrid) si v aktuálním ročníku připsali gólové asistence. I jejich minisouboj by měl být tahákem pro středeční El Clásico.

Býval to zápas velkých hráčů. V poslední dekádě dominovali nejslavnějšímu utkání na světě Lionel Messi s Cristianem Ronaldem. Souboj dvou rivalů, který sledovaly stamiliony lidí po celém světě.

Jenže druhý jmenovaný je ze Španělska pryč a argentinský mág nemá sobě rovného soupeře. I tak se dá najít v dnešním El Clásiku zajímavý souboj. Na dálku mezi sebou budou soupeři oba brankáři. Nic zajímavého? A co když se jedná o gólmany, kteří v aktuální sezoně zaznamenali gólové asistence. Barcelonský Ter Stegen to zvládl rovnou dvakrát

Asistenc č. 1: V zářijovém duelu proti Getafe vzal Ter Stegen rychle od podavače balon a dlouhým nákopem za obranu vyslal do šance Luise Suáreze. Uruguayský kanonýr si proti brankáři poradil a skóroval.

Asistence č. 2: V prosinci s Mallorkou předvedl téměř totožnou akci. Nakopává za obranu Mallorky, Antoine Griezmann uteče obraně a střílí gól.

Zbraň, která katalánskému celku zjevně funguje a soupeře naprosto zaskočí. Ostatně podobný kousek předvedla Barcelona v roce 2003 proti Seville. Tehdy Victor Valdés vyhodil míč do pole až k Ronaldinhovi, který se prokličkoval na dostřel branky a zavěsil.

Jenže ani Thibaut Courtois není pozadu. O víkendu to byla právě současná jednička Realu Madrid, kdo se výraznou měrou postaral o bod z Valencie. Nejen, že belgický brankář chytil několik šancí, ale v páté minutě nastaveného času přiběhl na roh. A právě po Courtoisově hlavičce vyrovnal Karim Benzema.

„Chtěl jsem využít výškové převahy. Mám přes dva metry, takže když přiběhnu do vápna na roh, soupeř znejistí,“ popsal svůj nápad. „Toni Kroos posílá centry směrem do branky, viděl jsem, jak mi míč letí přímo na hlavu a dobře jsem jej trefil. Nakonec se odrazil k Benzemovi a ten vstřelil gól.“

Kromě nevšedních asistencí však oba muži v rukavicích patří k nejlepším ve svém oboru. V Německu se v minulých týdnech vášnivě debatovalo o tom, zda by měl být jedničkou národního týmu Ter Stegen, či o šest let starší Manuel Neuer. Bayern Mnichov dokonce hrozil reprezentačním bojkotem, pokud nebude chytat Neuer. Výkony však hovoří pro gólmana Barcelony.

Zatímco v Champions League, například proti Slavii, podal Ter Stegen famózní výkony, v La Lize si nyní vybírá slabší období. Co se týká čísel, nefiguruje ani v nejlepší pětce. V sobotu se navíc hrubkou podepsal pod remízu 2:2 na půdě Realu Sociedad. El Clásico však maže všechny rozdíly. I proto se očekává, že bude Němec v top formě.

„Snažím se na sobě pracovat každý den – klidně i na detailech. Trenér brankařů José de la Fuente je velmi kritický a neustále vymýšlí novinky, které z nás dělají lepší gólmany,“ uvedl bývalý brankář Borussie Mönchengladbach, kterého do Španělska přivedl bývalý ředitel Andoni Zubizarreta.

„Na duel s Madridem se vždy těšíme. Je ohromně silný, ale stejně jako my, i Real má své problémy během sezony. Liga se výrazně zvedla, je vyrovnaná, hlavně co se týká fyzické stránky. Už tu nejsou žádné ‚jednoduché‘ zápasy.“

Podobně mluvil i Courtois, který překonal zdravotní problémy ze začátku sezony a v posledních zápasech dokázal „ukrást“ pro Real body důležitými zákroky. Na konci listopadu sérií bez inkasované branky (535 minut) překonal nejlepší šnůru (534 minut) Keylora Navase z ročníku 2014/15.

Dal tím alespoň částečně zapomenout na Kostaričanovy skvělé výkony, díky nimž byl na San Bernabéu ve velké oblibě a s klubem vyhrál třikrát Ligu mistrů. Jenže v létě ho Real vyměnil za Alfonse Areolu z PSG a Zidanovou definitivní jedničkou se stal Courtois.

„Barcelona vypadá dobře. Je ve formě, má za sebou dobrá utkání s Dortmundem a Interem v Lize mistrů. Myslím si, že oba týmy jdou do zápasu s dobrou sportovní formou, oba mají svoje zbraně a já věřím, že to budeme my, kdo díky nim uspěje,“ uvedl belgický reprezentant.

Hlavně pozor na muže s rukavicemi.