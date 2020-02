Prohra i napjaté vztahy. Barcelona žádá: Neházejme na sebe s***ky | iSport.cz

Barcelona měla ve čtvrtek velkou šanci srazit hřebínek kritikům a zároveň překonat výkon odvěkého rivala. Real Madrid ve čtvrtfinálovém klání Copa del Rey padl se Sociedadem 3:4, Katalánci chvíli poté vyzvali jiný baskický klub, Bilbao. Jenže ani výkon, který španělská média popisují jako jeden z nejlepších pod trenérem Quiquem Setiénem, nestačil.

Gólman Unai Simón na stadionu San Mamés pochytal všechny šance Messiho, Griezmanna a spol., a když už se všichni smiřovali s prodloužením, vznesl se v 93. minutě do vzduchu Iňaki Williams, hlavou dostal míč za Ter Stegenova záda a katalánský velkoklub vyřadil.

„Když vezmu v potaz, co se nám stalo v minulých venkovních zápasech, udělali jsme krok kupředu,“ zůstal v pozápasových ohlasech pozitivní trenér Setién. „Někdy jsou prostě dny, kdy máte jednu šanci, a tu proměníte, a jindy si jich vytvoříte deset a nedáte nic. Není pro to logické vysvětlení. Jejich gól přišel ze situace, která nebyla nebezpečná. Jsou věci, které nemůžete ovlivnit, a tohle je jedna z nich,“ elaboroval 61letý kouč.

Barcelona zatím pod Setiénovým vedením vyhrála všechny domácí zápasy (proti Granadě, Leganés a Levante), venku to ale zatím není ono – před vypadnutím z poháru v Bilbau přišla ligová prohra 0:2 ve Valencii a utrápená pohárová výhra 2:1 na hřišti třetiligové Ibizy. „Všechno nám vyšlo dobře, kromě výsledku,“ prohlásil Setién po čtvrtečním nezdaru. „Nevyhráli jsme, ale to všechno ještě přijde. Je škoda, že nám tahle soutěž nedává možnost odvetného zápasu, ale musíme zůstat pozitivní navzdory tomu, že jsme si nezasloužili být vyřazeni,“ argumentoval.

Nešťastná prohra nemohla přijít v horší čas. Nálada kolem klubu není zdaleka ideální poté, co sportovní ředitel Eric Abidal pro katalánský Sport otevřeně promluvil o odvolání Ernesta Valverdeho a tehdejším chování týmu a vnitřních problémech. Tím namíchnul klubové hvězdy v čele s tou nejzářivější, Lionelem Messim.

„Muž zodpovědný za sportovní stránku prohlásí, že 'hodně hráčů nebylo spokojených a 'hodně z nich nepracovalo pořádně'. Upřímně, takové řeči nemám rád. Ať řekne jména, takhle nás to poškozuje!“ zlobil se kapitán Blaugranas, jehož odchod se v reakci na vypjaté vztahy začíná pomalu přetřásat.

Lídři Barcelony navzdory vyhrocené situaci volají po klidu a jednotě. „Dost lidí na nás hází s***ky, tak bychom je na sebe neměli házet i my sami,“ řekl reportérům bez okolků zadák Jordi Alba. „Abidal byl hráč, fanoušci ho milují, proto by měl vědět, jak to v kabině vypadá a jak se hráči cítí,“ popíchl sportovního ředitele. „Jednota v šatně je neuvěřitelná. Není čas na to hrabat špínu, jako to dělají jiné kluby. Můžu říct, že naše sebevědomí je vysoké, jsme spokojení s tím, jak jsme hráli a reagovali na ten hluk zvenčí,“ přidal se další obránce Gérard Piqué.

Záložník Sergio Busquets trval na tom, že napětí uvnitř klubu nestálo za překvapivým vyřazením. „Ukázali jsme, že jsme tým, a to přesně potřebujeme. Myslím, že jsme podali skvělý výkon, jeden z nejlepších v sezoně. Je velká škoda, že jsme dostali gól tak pozdě, ale takový je fotbal. Na náš tým jsem hrdý,“ sdělil 31letý hráč.

Barcelona se po konci v poháru musí plně soustředit na dvě další soutěže. Ligový titul je pořád na dostřel, Setiénův tým je druhý za Realem Madrid jen o tři body. V osmifinále Ligy mistrů pak Blaugranas čeká na konci února nevyzpytatelná Neapol.