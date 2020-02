Vaclík nedochytal zápas s Getafe, Granada přehrála Pamplonu | iSport.cz

Vítězný gól andaluského celku zaznamenal dvě minuty před koncem první půle Lucas Ocampos. Další zásahy přidali po pauze Fernando a Jules Koundé. Místo Vaclíka do druhé půle naskočil Bono.

Trenér Julen Lopetegui na tiskové konferenci prozradil, že by český brankář neměl nastoupit do nadcházejícího duelu s Kluží. „Doufejme, že nepůjde o nic vážného," řekl. Podle eldesmarque se ví o Vaclíkově problému s pravým kolenem už od začátku jeho španělského angažmá. Údajně měla být kvůli němu dokonce snížena cena transferu.

1st La Liga game of the season for Yassine Bonou ends with a clean sheet and a 3-0 win against Getafe.



The Moroccan came in as a sub in the 46th minute to replace injured 1st choice GK Tomáš Vaclík.



Youssef En-Nesiry on the other hand stayed on the bench as an unused sub. pic.twitter.com/YdFAwuy1aN