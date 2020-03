Hvězda Realu pod palbou za porušení karantény. Higuaína chytali na letišti | iSport.cz

Státní zastupitelství v Bělehradu hodlá vznést proti Jovičovi obvinění za porušení povinné karantény, do níž se musí občané cestující z rizikových zemí, kam patří i Španělsko, povinně uchýlit na 28 dní. Jovičovo chování ostře zkritizovali i přední srbští politici včetně premiérky Any Brnabičové.

„Velmi mě mrzí, že jsem se stal hlavním tématem posledních dnů. Je mi líto, že lidé neustále píšou o mně, a ne o hlavních aktérech boje s touto krizí, kterými jsou doktoři a všichni ve zdravotnictví,“ napsal Jovič na instagramu.

Do karantény poslal slavný madridský klub celý fotbalový tým poté, co měl pozitivní test na koronavirus jeden z členů basketbalového mužstva Realu. Španělská liga byla přerušena před týdnem.

„V Madridu jsem měl negativní test na COVID-19. Takže jsem se rozhodl odcestovat do Srbska, abych pomohl našim lidem a byl blíž rodině. Klub mi to dovolil. Když jsem dorazil do Srbska, byl jsem testován znovu negativně. Moc mě mrzí, že někteří lidé neodvedli svou práci profesionálně a nedali mi konkrétní instrukce, jak se mám chovat během své izolace,“ uvedl Jovič.

„Ve Španělsku si můžete jít nakoupit do supermarketu nebo do lékárny, což tady v Srbsku nejde. Omlouvám se všem, pokud jsem někomu ublížil nebo vystavil nebezpečí. Doufám, že společně tohle překonáme,“ dodal bývalý hráč Eintrachtu Frankfurt, Benfiky Lisabon nebo Crvené Zvezdy Bělehrad.

Jovič přestoupil do Realu loni za 60 milionů eur z Frankfurtu, v jehož dresu v předchozí sezoně vstřelil 27 soutěžních gólů. V novém působišti však zatím nenaplňuje vysoká očekávání. Do základní sestavy se dostal jen ve čtyřech ligových zápasech a má na kontě dvě branky.

Higuaína zastavila policie na letišti

Fotbalisté Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanič a Sami Khedira po negativním testu na koronavirus dostali od Juventusu svolení opustit karanténu a odcestovat do svých zemí. Turínský klub to oznámil italským médiím.

Deník La Repubblica na svém webu ve čtvrtek dopoledne oznámil, že Higuaín utekl z karantény a na turínském letišti ho při nástupu do soukromého letadla zastavila policie, které ukázal negativní test na onemocnění COVID-19. Juventus však uvedl, že šlo o nedorozumění a hráčům umožnil opustit zemi. Higuaín požádal klub, aby mohl vycestovat do Argentiny kvůli nemocné matce.

Vedoucí tým italské ligy je v karanténě poté, co byl jeho obránce Daniele Rugani jako první hráč v Serii A 11. března pozitivně testován na koronavirus. O šest dní později se nákaza zjistila také u jeho spoluhráče Blaise Matuidiho. Největší hvězda "Staré dámy" Cristiano Ronaldo zůstává v karanténě na Madeiře u matky, která se zotavuje po mrtvici.