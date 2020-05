Měl být chloubou Realu, ve dvaceti seknul s fotbalem. Talent teď podniká | iSport.cz

Jednou ti bude ležet u nohou vyprodané Santiago Bernabéu. Podobná poselství slýchal Sáez denně. Aby ne! Jako střední obránce v dorostu madridského klubu vyčníval. Hrával s o tři roky staršími spoluhráči, vyhrával trofeje a byl extra talentovaný.

Jenže posun do nejvyšších pater nikdy nepřišel. Ani do rezervy Realu, což je poslední krok pro mimořádně nadané mladíky, před pozvánkou do áčka. Zatímco někteří jeho vrstevníci to dotáhli až do nejvyšší španělské soutěže La Ligy, rodák z provincie Cuenca na východním pobřeží se svého dětského snu vzdal.

Když Sáezovi po sezoně 2014/15 končila v klubu smlouva, začalo se v něm utvářet rozhodnutí, kterým šokoval takřka celé svoje okolí: „S fotbalem končím. Nadobro!“ slyšeli trenéři i spoluhráči. Nikdo Sáezův krok nemohl pochopit.

Ivan Sáez byl velkým talentem Realu Madrid. S kariérou však skoncoval ve 20 letech a vydal se na studia a podnikání







„Všichni si klepali na čelo, co jsem to provedl. A jestli jsem se nezbláznil,“ popsal dojmy svých blízkých i lidí z klubu pro deník Marca. „Jako první jsem smazal všechny kontakty na lidi z fotbalového prostředí a omezil sociální sítě.“

„Nedokážu ani zpětně vysvětlit, proč jsem se tehdy rozhodl skončit a nepřijal jakoukoliv nabídku. Byl to mix všemožných důvodů. Jediné, co jsem tehdy věděl, bylo, že potřebuji změnu,“ někdejší talent deníku Marca.

Dnes je Sáezovi 25 let. V Madridu vystudoval vysokou školu, rozjel start up, který se věnuje životnímu stylu a tréninku. Iván v něm začínal jako osobní trenér, dnes je ve společnosti manažerem.

A fotbal? Comeback není na pořadu dne. „Nikdy mě to netáhlo k rozhodnutí, abych se na školu vykašlal a vrátil se na hřiště. Naopak jsem díky nové práci získal zpátky svůj entuziasmus a vytyčil si nové životní cíle,“ dodal.