Vaclík: Stihnout Čecha? Jedině jako Buffon. Kolářovi doporučil přestup | iSport.cz

Tomáš Vaclík smutně hledí do trávníku krátce poté, co ho v 87. minutě utkání na hřišti Levante překonal spoluhráč Diego Carlos • Profimedia.cz

Vaclík dokončuje ve Španělsku druhou sezonu, aktuálně patří mezi absolutní špičku La Ligy. Od prvních chvil uzmul místo v brance Sevilly, kam své konkurenty prakticky nepouští. Perfektně zvládá tlak špičkového klubu s nejvyššími cíly v La Lize i na evropské scéně a za fungující obranou sbírá nuly. V aktuální ligové sezoně jich zvládl už dvanáct.

Splnil jste si dosažením mety 100 vychytaných nul velký sen?

„Určitě. Ale nevím, jestli to úplně nazvat tak, že to byl jeden z mých snů, protože mě na začátku nenapadlo, že bych to mohl dokázat. Moc si toho vážím, jsem rád, že se mi to podařilo a že ta stovka už padla.“

Vnímal jste hodně, že se k té stovce blížíte?

„Začal jsem někdy po konci minulé sezony, to mi jich chybělo dvanáct. Říkal jsem si, že pokud sezona dopadne super a budu nuly dál sbírat, bylo by fajn to stihnout ještě letos. Jak jsem se dostal na číslo 99 (vychytanou nulou proti Barceloně), už to bylo nadosah.“

Co pro vás znamená dostat se do společnosti elitních českých gólmanů, jako jsou Petr Čech, Jan Stejskal, Luděk Mikloško, Jaroslav Drobný a další?

„Určitě je to pro mě významný milník. Fakt mě nikdy nenapadlo, že se mi to může podařit. Vážím si toho, že na tomhle seznamu mohu být od úterý také.“

Petr Čech má nul 248. Myslíte i na tohle číslo?

(smích) „Tohle asi nestihnu, to bych musel chytat snad jako Buffon.“

Před vámi je kulaté číslo 150, to už je reálnější, že?

„Tohle číslo mi hlavou blesklo. Ale není to nic, na co bych se upínal. Stejně jako jsem se neupínal na stovku, když jsem začínal.“

Pomáhá vám, jak dobře se Sevillou v poslední době hrajete?

„Stoprocentně. Za celý rok jsme udělali celkem třináct nul, v součtu s Evropskou ligou a domácím pohárem máme dvacet čistých kont. Přispívá k tomu i to, jak hrajeme jako tým a jakou práci odvádí mí spoluhráči.“

Vy jste na špičkové týmy měl vždy štěstí. Chytal jste ve Spartě a v Basileji, týmech hrajících na špičce svých soutěží.

„Tohle dělá hodně. Pokud tam bude stát gólman sám, nic nedokáže. Samozřejmě brankář také musí něco umět, aby se čisté konto povedlo, ale tým v tom hraje obrovskou roli.“

Ve španělské lize máte dvanáct čistých kont, měříte se s nejlepšími gólmany soutěže. Těší vás srovnání s Thibautem Courtoisem, Marcem ter Stegenem nebo Janem Oblakem?

„Je to příjemné, zvlášť po minulé sezoně, kdy jsem měl sedm nebo osm nul, je ten skok veliký. Je fajn tam být s nimi. Mám stejně nul jako Marc (ter Stegen, gólman Barcelony), Thib (Courtois, Real) jich má 15, Oblak (Atlético) 14, ten každý rok vyhrával trofej pro nejlepšího gólmana s čistými konty.“

Věděli spoluhráči o tom, že jste blízko sté nule?

„Až po zápase. Před ním to věděl akorát trenér gólmanů, se kterým jsme se o tom bavili, z hráčů to stoprocentně nevěděl nikdo. Bylo fajn, že kromě rodiny, manželky mi to nikdo nepřipomínal. Tohle se třeba v Česku řešilo u Grigiho (Tomáš Grigar, gólman Teplic). Když udělal 99. nulu, připomínalo se mu to každý zápas. Tady jsem měl klid, nikdo to moc neřešil.“

Berete aktuální sezonu jako úspěšnou?

„Zatím samozřejmě ano. Ale všechno se tady v Seville bude hodnotit až na konci – jestli se nám podaří uhrát Champions League, jak dopadneme v dohrávce Evropské ligy. Až tam se bude všechno počítat.“

Takže cílem je postup do Ligy mistrů a pokus o triumf v Evropské lize?

„Stoprocentně. Tím, že se Evropská liga bude dohrávat až v srpnu, tak prvotním cílem je udělat Champions League. Za dvacet dní se dohraje liga, důležité bude zvládnout posledních pět kol co nejlépe a udržet pozici, na které jsme teď (Sevilla je čtvrtá).“

Jak koušete náročný program a rychlé tempo zápasů?

„Hráči jsou unavení, ať kluci od nás, nebo soupeři. Tady navíc začínají vysoké teploty. V úterý jsme hráli v devět večer, bylo asi 35 stupňů. Tohle k únavě také přispívá. Ale je to pro všechny stejné. Teď máme mezi zápasy šest dní pauzu, můžeme trošku odfrknout, nabrat síly a nachystat se na závěr soutěže. To odehrajeme pět zápasů během 12 dnů, bude to rychlé.“

Nedávno jste vychytal nulu proti Barceloně, jsou pro vás takové zápasy stále výjimečné?

„Pro mě to bylo důležité v tom, že poprvé, co jsem ve Španělsku, jsem s Barcelonou konečně něco uhrál a získali jsme alespoň bod. V minulých třech zápasech jsem od nich dostal dvanáct gólů, jsem rád, že jsem udržel nulu a uhráli jsme bod, který může být na konci v tabulce hodně důležitý.“

V září 2018 jste udržel nulu také proti Realu (3:0), navíc ve chvíli, kdy jste s vaší malou dcerou po nešťastném úrazu strávil noc v nemocnici. Zůstává vám v paměti nejvíc právě tohle čisté konto?

„Když bych měl vzít vychytané nuly z té stovky, tak tahle s Realem, právě kvůli všem okolnostem, co se dělo před a v den zápasu, je asi nejspeciálnější a nejemotivnější.“

Chytal jste v Česku, ve Švýcarsku a teď ve Španělsku. Kde je to pro gólman nejtěžší?

„Postavením a kvalitou španělské ligy by člověk řekl, že nejtěžší je to tady. Ale hodně náročné to bylo i ve Švýcarsku, jejich liga patří dlouhodobě k těm, kde padá nejvíc gólů a do obrany se tam moc nehraje. Je těžké to porovnávat, ale kvalitou a postavením soutěže je to v La Lize asi přeci jen trošku složitější.“

Vážíte si toho, že jste se ve Španělsku hned prosadil a v Seville si držíte pozici jasné jedničky?

„Vzhledem k tomu, jaký je tady tlak na výsledky a na výkony, jaká tady panuje konkurence, tak jsem samozřejmě rád, že se mi podařilo během dvou let v pozici číslo jedna vydržet.“

Sedí vám španělská liga?

„Asi jo. Jít sem z Basileje byl super krok, od začátku si všechno sedlo. Také rodina je tady maximálně spokojená, narodila se nám tady druhá dcera. Po životní stránce se nám to povedlo, byl to krok dopředu a celkově jako rodina jsme to zvládli velice dobře.“

V české lize v této sezoně nasbíral nejvíc nul gólman Slavie Ondřej Kolář (22). Může právě on do klubu stovkařů brzy patřit?

„Tím, jak to sbírá teď, se tam dostane brzy (úsměv). Myslím, že Kolda je připravený udělat ten krok a jít do zahraničí. Výkonnostně na to má, záleží, jestli se pro to rozhodne. Kvalitu prokázal v lize, Lize mistrů i v Evropské lize.“

Doporučil byste mu zahraničí?

„Jsou to zkušenosti, posun v kvalitě, tlaku, očekávání i v celkovém zájmu o fotbal. Z vlastní zkušenosti bych to doporučil. Kdybyste se zeptal Koubase (Tomáš Koubek) i Pavlase (Jiří Pavlenka), jestli jsou spokojení s tím, že šli ven do zahraničí, stoprocentně vám řeknou to samé.“

Zmínil jste tlak. Je v Seville hodně znatelný, když má klub ty nejvyšší ambice?

„Tím, co se v Seville během posledních deseti let podařilo vybudovat, jaký klub z toho Monchi (sportovní ředitel) udělal, mají lidé ta nejvyšší očekávání a nejvyšší ambice. Třeba jsme byli třetí v lize a párkrát se nám stalo, že se na nás pískalo. Tohle tlak a očekávání přináší, že člověk může být třetí v tabulce, ale všichni okolo chtějí ještě víc.“

Jak se vlastně chytají zápasy na stadionech bez lidí?

„Nakonec to není tak špatné, jak jsem očekával. Samotný zápas vás do toho vtáhne, že tam nejsou lidi, to člověk až tolik nevnímá. Slyším věci, které normálně ne, ale nakonec to není tak špatné. Všichni se s tím srovnali dobře, zvykli jsme si. Ale těšíme se, až zase budou stadiony plné a bude to mít tu správnou atmosféru.“

Lionel Messi vstřelil proti Atlétiku Madrid svůj 700. gól kariéry. Chápete tohle číslo?

„Je to neuvěřitelné. Jsem rád, že ten gól nedal mě a nebyli jsme u toho jubilea. Před zápasem s námi jich měl 699. Ale dát za kariéru 700 branek, to je neskutečné číslo. To by člověk musel hrát 15 let a dát každý rok přes 40 gólů.“

Přesně, Messi svůj první gól vstřelil právě před patnácti lety…

„Takže za kalendářní rok to dělá průměrně zhruba 46 gólů. Do klubu ligových střelců (100 branek) by vstoupil skoro po dvou letech, to je neskutečné.“

Vydrží na vrcholu ještě dlouho?

„Přijde mi, že ze své pozice šel ještě trošku níž, teď má hru víc před sebou a může dělat další věci, na které má kvalitu. Pořád je vidět, jak ho to baví, má chuť a touhu odkazovat, že on a Cristiano (Ronaldo) jsou dva fotbalisti z úplně jiné planety. Můžeme být rádi, že ty dva sledujeme živě.“

