Kam s ním?! Ronalda nabízeli i Barceloně, řekl znalec a spustil bouřku | iSport.cz

Cristiano Ronaldo do Barcelony? Tahle fotbalová spekulace se ve čtvrtek rozeběhla po internetu rychlostí blesku a spustila pořádnou bouři. Tuhle možnost zmínil uznávaný španělský novinář Guillem Balague. Podle něj Juventus svůj portugalský klenot nabízel jiným klubům, včetně Barcelony. Ronaldovi zástupci ale možnost, že by jejich klient přešel do tábora Lionela Messiho, důrazně vyloučili.

Ronaldo podepsal v červenci 2018 luxusní čtyřletý kontrakt v Juventusu, kam přešel ze slavného Realu. Dnes 35letá portugalská legenda stihla v bíločerných barvách vyhrát dva italské tituly a jeden domácí superpohár. Jenže hlavní cíl, Liga mistrů, po vyřazení od Lyonu zatím uniká.

Zkamání u „Staré dámy“ je ohromné. Den po osmifinálové odvetě, která znamenala šokující konec pro velkého favorita, došlo na odvolání trenéra Maurizia Sarriho. Zároveň se mluví o tom, že i Juventus musí vzhledem ke koronavirové krizi škrtat. Zbavuje se hráčů, velkou zátěží je i Ronaldův vysoký plat.

„Důvod, proč byl Cristiano Ronaldo spojován s PSG ve francouzských médiích, není v tom, že by PSG až tolik myslelo na jeho získání,“ uvedl španělský novinář Guillem Balague pro BBC. Jde o uznávaného reportéra s často exkluzivními informacemi, mimo jiné napsal obsáhlé biografie Messiho , Ronalda i trenéra Guardioly.

„Je to proto, že Jorge Mendes (Ronaldův agent) vydal pokyn, aby se začal hledat tým pro Ronalda. Juventus se totiž chce zbavit jeho platu,“ zdůraznil Balague. „Real Madrid hned odpověděl: 'bez šance, k nám se nevrátí.' Mluvilo se i o MLS (soutěž v USA) a podobně. Až takhle to bylo drastické. Nabízeli ho všude, včetně Barcelony. Nejsem si jistý, že se ho takhle snadno zbaví. Pořád vydělává 23 milionů eur čistého (598 milionů korun). Kdo by za něj v tuhle dobu dával tolik peněz?“

Zmínkou o Barceloně vyvolal bouřlivou diskuzi. Znamená to snad, že může dojít na velkolepé spojení dvojice Messi, Ronaldo? Jde o dva nejlepší fotbalisty poslední dekády, zároveň dva velké rivaly, u nichž se fanoušci neustále přou, kdo je lepší. Vzájemně se dál motivují, aby stříleli góly a získávali trofeje, překonávají jeden druhého.

Co když se ale jednou potkají na luxusní jachtě, vypijí spolu drink a dohodnou se, že si to v závěru kariér kopnou spolu? To by bylo ohromné sousto pro celý svět, navíc úchvatné završení jejich fenomenálního příběhu.

Představa je to pro leckoho zajímavá, nicméně i přes slova uznávaného reportéra velmi vzdálená. Ronaldovi zástupci ihned po třaskavém vyjádření vydali prohlášení, že se jejich výjimečný klient soustředí na dokončení kontraktu v Juventusu, kde má rozdělanou práci. V Turíně by rád vyhrál pošesté Ligu mistrů, což by z něj po Clarenci Seedorfovi udělalo teprve druhého hráče v historii, který by slavnou trofej vyhrál ve třech různých klubech (v minulosti to dokázal v Manchesteru United a v Realu).

A co Messi? Argentinský kapitán večer s Barcelonou odehraje čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu. Případný nezdar by mohl vyústit dokonce v jeho odchod z Katalánska. Už během sezony několikrát vyšlo na povrch, že hlavní postava týmu není s děním v klubu dvakrát spokojená, mluví se o neshodách vedení s kabinou, kde 33letý útočník šéfuje.

Messimu běží kontrakt v Barceloně jen do léta 2021, zatím otálí s podepsáním nové smlouvy. Několikrát prohlásil, že by v klubu svého srdce rád kariéru dokončil. Nicméně stát se může leccos, včetně unikátního spojení dvou ofenzivních legend moderního fotbalu...

