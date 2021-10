El Clásico hledá superstar. Real a Barcelonu táhne nová generace

Ansu Fati podepsal v Barceloně dlouholetou smlouvu, až do roku 2027 • Reuters

Memphis Depay poslal Barcelonu v závěru první půle do vedení • Reuters

Pamatujete, když Lionel Messi v nastaveném čase na Santiago Bernabeu rozhodl na 3:2 a při oslavě sundal dres a ukázal jej tribunám? Nebo když Cristiano Ronaldo vyškolil Gerarda Piquého a spol. na Camp Nou a posléze umlčoval běsnící diváky v katalánském kotli?

Epické momenty El Clásika, které jednotlivé tábory prožívaly po svém. Dnes už pouhá historie, kterou si mohou připomenout v klubových muzeích. Jejich úlohu přebírají mladíci, kteří mají znamenat budoucnost obou slavných značek.

Za katalánský velkoklub je to teprve osmnáctiletý Ansu Fati. Perla, která vzešla z proslulé akademie La Masia. Necelou sezonu se stihl učit od mistra Lionela Messiho, pak ovšem přišlo vážné zranění kolena, které jej po vleklých problémech zastavilo na 10 měsíců.

Nyní už je zpátky na hřišti. Po návratu stihl v pěti zápasech dvě vstřelené branky. Silnou podporu má ve stejně starém Pedrim, jenž má za sebou EURO i olympijské hry a zápasu s Realem se nezúčastní kvůli zranění. O čím dál větší prostor si zase říká 17letý objev Gavi, který už má debut v seniorské reprezentaci rovněž za sebou.

Na Fatiho však bude upřena největší pozornost. Mladík, jehož rodina pochází z Guiney-Bissau, má být novým tahákem. Kluk z plakátu, který bude obdivovat celá Barcelona. „Patří mezi nejlepší mladé hráče na světě,“ vysekl mu poklonu Carlo Ancelotti, trenér Realu.

Hosté z Madridu však nezahálí. Prezident Florentino Pérez začal omlazující kúru ještě dříve, než k tomu úhlavního rivala donutily obří finanční potíže. Vinícius Júnior, Rodrygo Goes či Federico Valverde stabilně patří do prvního týmu již několik sezon. Letos k nim Real přikoupil i magnet na velkokluby Eduarda Camavingu. A z líhně La Fabrica do áčka proudí Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco či Sergio Arribas.

Hlavní role však mezi nastupujícími hvězdami patří jednadvacetiletému Viníciusovi, mladému Brazilci, za nějž klub před třemi lety poslal do Flamenga přes miliardu korun. V aktuální sezoně v 11 zápasech nastřílel sedm branek, u tří asistoval a pro tým vybojoval dva pokutové kopy. Naposledy se blýskl v úterý proti Šachtaru Doněck, kterému Real nadělil pět branek a Vinícius byl hned u tří.

„Ohromně se zlepšil a přijde mi mnohem ostřílenější v pokutovém území, rozhodně střílí víc než dřív,“ komentoval Brazilcův progres Ancelotti.

Při absencích Edena Hazarda a Garetha Balea v něm má klíčovou postavou. Větší podíl na výhrách Realu má už jen Karim Benzema, jenž je s devíti góly a sedmi nahrávky nejužitnějším hráčem La Ligy.

Bude to tedy dnes na Camp Nou souboj dvou mladíků?

Stoper Barcelony Gerard Piqué váhá, kdo ze dvou vlčáků je divočejší. „Zatímco Vinícius je rychlejší, živější, Fati má talent pro střílení branek, navíc může hrát jako útočník. Vinícius je spíš silný v soubojích jeden na jednoho, v tom je jeden z nejlepších na světě, ale Fati je lepší zakončovatel.“

Čísla ve střetu dvou španělských armád mají shodná. Vinícius rozhodl El Clásico loni v březnu. Fati kontroval přesně před rokem, když v utkání, které Barcelona prohrála, vyrovnával na 1:1.

Střet nové generace je tu.