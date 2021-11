Benzema konečně největší hvězdou La Ligy? Zraje na hřišti i v soukromí

Cristiano Ronaldo už je pryč pár let. V létě vzal, chtě nechtě, roha i Lionel Messi. Ale že by bez nich La Liga neměla hvězdu, o kterou se může opřít? Nenechte se zmást. Karim Benzema je připravený být novou tváří číslo jedna. Tohle je jeho rok.

Od 50. let španělský sportovní deník Marca uděluje Trofeo Pichichi. Každé léto ji dostane ten nejplodnější kanonýr La Ligy. Trofej pojmenovanou po legendě BilbaaRafaelu „Pichichi“ Morenovi si nad krb mohli vystavit Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez, Mario Kempes, Ronaldo (původní brazilský i CR7) a v rekordních osmi případech i Lionel Messi .

Geniální Argentinec se poslední dekádu pral o cenu s Cristianem Ronaldem. Když Portugalec odešel do Juventusu, LM10 už vůbec neměl konkurenci. Za posledních 12 let tyhle legendy dovolily jedinému hráči, aby je v čele tabulky střelců překonal – v roce 2016 se na vrchol prokousal Luis Suárez .

I to byla jen maličká šmouha v jinak naprosté dominanci dvou ikon. Po Ronaldovi ale ze Španělska zmizel i Messi. V redakci deníku Marca už si pomalu lámali hlavu nad tím, kdo Pichichiho trofej převezme tentokrát, a jak o ni po víc než deseti letech konečně může být velký boj.

A pak se ze Santiago Bernábeu ozvalo: „Kluci, připravte si plaketu se jménem BENZEMA.“ Rodák z Lyonu patří plných 12 let v Madridu do kategorie „superstar, ale…“ Na hrotu Realu makal, seč mohl a dával gól za gólem. Koneckonců už je v top desítce střelců historie La Ligy! Pozornost ale byla stejně víc kladena na jiné.

Ať to byl Cristiano Ronaldo, potetovaný lídr Sergio Ramos , nebo zdánlivě nenápadný režisér Luka Modrič , vítěz Zlatého míče z roku 2018. Benzema je přitom (možná po vzoru právě bývalého spoluhráče Ronalda) s vyšším věkem lepší a lepší.

Za dvanáct ročníků se pětkrát dostal přes 20 ligových branek za sezonu – z toho třikrát v posledních třech letech! Na samotný vrchol to ale nestačilo. Dosud. LM10 a CR7 jsou z cesty a Karim je připravený vyskočit z jejich stínu, prodrat se dopředu a neohlížet na pronásledovatele.

Ofenziva Realu Madrid stojí na něm – za 14 kol se podepsal pod 17 gólů! Deset jich sám dal a na dalších sedm nahrál. Třikrát třeba asistoval Viníciovi Júniorovi, brazilské hvězdičce, která vedle zkušeného Francouze roste. Forma jako hrom, co?

Dal bych mu Zlatý míč, tvrdí Zidane

Není divu, že Benzema kromě Trofeo Pichichi začíná pokukovat po ještě větším ocenění. „Zlatý míč? Jo, to je jeden z mnoha snů, která mám už od dětství,“ kývl v rozhovoru pro televizi Canal+. „Moji idolové, ať to byl R9 nebo Zizou, přišli do Realu a vyhráli Zlatý míč. I proto je to jedna z věcí, o kterých přemýšlím. Myslím, že k němu nemám daleko.“

Tenhle názor nezastává sám. Koneckonců, mezi favority ho řadí i jím zmíněný idol, který jej ještě nedávno trénoval. „Karim je ve výborné formě. Dal bych mu Zlatý míč, zaslouží si ho. Je to neuvěřitelný hráč,“ řekl Zinedine Zidane pro pořad Telefoot. „Na hřišti ví, jak udělat úplně všechno. Vyčnívá nade všemi. Doufám, že za to dostane nejvyšší ocenění.“

Benzemovi možná pomohlo i to, že zatímco na hřišti je čím dál větší šelmou, v osobním životě zkrotl. Šest let byl ve vyhnanství z národního týmu kvůli údajnému vydírání a videonahrávce, jež měla zachycovat intimnosti spoluhráče Mathieu Valbueny.

„Setkali jsme se a dlouho spolu hovořili. Pak jsem hodně přemýšlel a rozhodl jsem se ho povolat zpět. Oba dva jsme si o tom potřebovali promluvit. Jako trenér národního týmu se musím dívat dál, než jsou osobní rozbroje,“ řekl Didier Deschamps, když Benzemu před EURO vzal na milost.

Chtělo by se říct, že hříšník Karim si ve francouzské reprezentaci nechal ujít nejlepší léta. Jenže to není tak docela pravda. Jistě, vítězné MS 2018 mu uteklo, to ho bude mrzet navždycky (pokud si nespraví chuť příští rok v Kataru), ale co se týče osobních výkonů, tak s těmi „nejlepšími léty“ počkal až na současnost.

Benzema při návratu jako hlavní cíl vyhlásil triumf na EURO. To nevyšlo (navzdory jeho čtyřbrankové pomoci a pozici nejchválenějšího hráče Les Bleus). Francouzi vypadli v osmifinále po penaltách se Švýcarskem. Rok 2021 jim ale jednu trofej přece jen přihrál. Deschampsův tým ovládl finálový miniturnaj Ligy národů.

I při něm se Benzema blýskl – v semifinále s Belgií nastartoval obrat z 0:2 na 3:2 a trefi l se i ve finále se Španělskem (2:1), když jen dvě minuty po úderu Mikela Oyarzábala srovnával skóre. „Karim není ta stejná osobnost jako dřív. Dospěl. Je pro nás a naši budoucnost důležitým hráčem. Má talent, charakter a psychickou sílu – všechny atributy, které jsou na nejvyšší úrovni klíčové,“ smekl před 33letým střelcem národní kouč.

„Jsem velmi šťastný, že jsem se mohl vrátit do tohoto mužstva a pomáhám mu vyhrávat,“ usmíval se sám Benzema. Od reprezentačního comebacku nastřílel v dresu Les Bleus devět branek, nikdo na tom není lépe, jen Antoine Griezmann se mu vyrovnal.

„Výhra v Lize národů mi dává ještě větší ambice, co se týče budoucnosti našeho národního týmu. Máme velký potenciál. Užijeme si tuhle trofej, a příští rok si půjdeme pro tu, kterou dostávají mistři světa,“ vyhlásil.

Karim Benzema má zkrátka v nadcházejících měsících v hledáčku pěknou řádku trofejí. Když si udrží skvělou formu, máloco mu v cestě k nim může překážet. Už není ve stínu. Už není ten menší útočník. Je velikán. Big Benz.