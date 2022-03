Nová Barcelona. Xavi mění rozklad v nový úsvit s dravým útokem

V Lyonu byl někdo, kapitán a lídr. Během pěti let se zaskvěl 76 góly a 50 asistencemi. Ronald Koeman ho vedl v nizozemské reprezentaci a nedal na něj dopustit. V létě 2021 ho konečně získal do Barcelony. Depay, 28letý útočník, bývalý klenot Eindhovenu a cingrle Manchesteru United, vyloženě nezklamal. V ponuré atmosféře skóroval devětkrát a dělal, co šlo, aby zaplnil díru po Messim. Xavi má jiné favority a Memphis na Camp Nou patrně dorapoval. Zvažoval lednový návrat do Lyonu, hovoří se o zájmu z Itálie (Juventus, Inter, AC Milán), ale nakonec zůstal a zabojuje o základní sestavu. Chodí na dobrovolné tréninky a nemá se zač stydět. Jak to říkal Jack Nicholson? „Aspoň jsem to zkusil.“