Hazard v akci. Tým ze 4. ligy nechápal, fanoušci se baví: Král Burger Kingu!

Z krále Premier League králem Burger Kingu. Eden Hazard (31) to v Realu schytává hned od začátku roku. Dostal šanci v pohárovém utkání proti čtvrtoligovému Cacerenu, kde se madridský favorit trápil při hubené výhře 1:0. Belgický záložník se neprosadil, podle protivníků na hřišti odehrál slabé utkání. Řeší se jeho fyzická kondice i známky nadváhy. „Ale mě se líbil,“ hájil svého hráče trenér Realu Carlo Ancelotti.

Hazard přestoupil do Realu v létě 2019 za astronomických 120 milionů eur (přibližně 2,88 miliardy korun). Do Španělska šel jako jeden z nejlepších fotbalistů planety a nejlepší hráč Premier League, jenže angažmá na Pyrenejském poloostrově dopadá velkým rozčarováním. Trápení pokračuje i na začátku roku 2023.

Hazard nastoupil v základní sestavě při úterním utkání Španělského poháru proti čtvrtoligovému Cacerenu. Na hřišti vydržel do 68. minuty, ale výrazně nepromluvil do děje zápasu. Postupový gól vstřelil Real minutu poté, co Hazard opustil hřiště, trefil se Rodrygo.

Když máš nějaké to kilo navíc. Nadváha se nevyhýbá ani zahraničním hvězdám Video se připravuje ...

„Hazard? Vypadal, jako kdyby mu byl zápas ukradený,“ citoval po utkání španělský list Diario AS domácího záložníka Carmela Merenciana. „Nechtěl míč, neběhal. Byl absolutně neviditelný,“ hodnotil výkon dlouholetého belgického kapitána, který po vyřazení ve skupině na šampionátu v Kataru ukončil své působení v národním týmu.

Hazard naskočil v aktuální sezoně pouze do tří ligových zápasů, třikrát si zahrál v Lize mistrů a jednou v domácím poháru. Vyšel mu pouze duel na Celtiku, kde k výhře 3:0 přispěl gólem a asistencí. Většinu času působení v Realu bojuje se zdravotními problémy, hovoří se i o jeho nadváze. „Z krále Premier League králem Burger Kingu,“ napsali fanoušci k aktuální fotce z úterního pohárového klání, kde je Hazardovi viditelně těsný hrací dres.

Belgického šikuly se po vydřeném postupu do čtvrtfinále zastal trenér Carlo Ancelotti. „Mně se líbil. Na takovém hřišti nešlo hrát fotbal. Menší hráči jako Hazard nebo Rodrygo trpěli, ale on své úkoly zvládl,“ hájil svého hráče kouč Realu.

Ancelotti zmínil náročný terén, na jakém museli jeho hráči obhájit pozici jasného favorita. „Na tom hřišti to pro mě nebyl fotbal, ale jiný sport,“ zlobil se zkušený kouč. „Je hezké, když se malé týmy mohou utkat s těmi většími, na takovém hřišti mají větší šanci. Možná je to zajímavé pro fanoušky, ale někteří z nich chtějí také vidět pěkný fotbal. To ale nešlo,“ vyjádřil se k rozměklému a rozkopanému hřišti.

Hazard přes pozitivní hodnocení svého trenéra nejspíš dál setrvá v pozici mimo základní sestavu, byť patří mezi nejlépe honorované hráče týmu. Jeho působení v Realu je podobným flopem jako angažmá Garetha Balea. Ten před madridským kolosem upřednostňoval velšskou reprezentaci a golf, za což to od fanoušků nevybíravě schytával. Podobně jako to za své výkony schytává v poslední době Eden Hazard.