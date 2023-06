Messi v Miami s parťákem z hvězdné Barcelony. Co ostatní? Byznys i vězení

Video se připravuje ... Sezona 2008/09 byla z mnoha důvodů v Katalánsku nezapomenutelná. Na scénu se uvedl Pep Guardiola, jenž ve svém premiérovém roce na pozici hlavního trenéra hned získal treble. Zářící hvězda Lionela Messiho pod jeho taktovkou vystřelila ještě víc. Do týmu okamžitě začal začleňovat i Sergia Busquetse. Právě vytáhlý defenzivní záložník se potká s Messim v Miami. Co ale dělají další hráči památného kádru? Trenéřina, byznys, ale i vězení a pletky se zákonem. To jsou hvězdy 14 let starého barcelonského treblu.

Pep Guardiola Aktuálně nejlepší fotbalový trenér začínal svou úspěšnou kariéru v Barceloně, které byl ještě jako hráč kapitánem. Tým přebral po pouhém roce trénování v mládeži a okamžitě uhranul. V první sezoně získal treble a následně vytvořil dynastii, jejíž obdobu momentálně pociťují i v Manchesteru. Svůj systém v Anglii posunul, stále však stojí na jednoduchém pragmatickém principu. Když jste v držení balonu, nemůžete inkasovat… Pep Guardiola na tiskové konferenci • Foto Jaroslav Legner / Sport

Victor Valdes Díky hernímu stylu Barcelony až tolika střelám čelit nemusel, jak je to ostatně u týmů vedených Guardiolou pravidlem, přesto byl důležitým článkem sestavy. Kariéru končil v Anglii, kde se například pokoušel rozjíždět svoji vlastní seznamovací aplikaci. Následně se chtěl vydat na trenérskou dráhu, licenci studoval vedle Xaviho či Xabiho Alonsa, na úroveň svých kolegů z reprezentace to však nedotáhl. Kromě mládežnických výběrů vydržel pouhý půlrok na lavičce klubu UA Horta z nižších pater španělského fotbalu. Victor Valdes během zápasu • Foto Jaroslav Legner / Sport

Carles Puyol V Katalánsku strávil celou kariéru, byl hrdým kapitánem mužstva. Vlasatý stoper vyměnil život profesionálního fotbalisty za klid, stáhl se do ústraní. Po krátké anabázi ve vedení klubu odmítl v roce 2019 i nabídku stát se sportovním ředitelem Barcelony. Carles Puyol, dlouholetý kapitán Barcy • Foto Barbora Reichová / Sport

Gerard Piqué Díky vztahu s Shakirou byl známý i mimo fotbalové prostředí. Puyolův parťák ze stoperské dvojice oznámil konec v lednu tohoto roku. Určitě se ale nenudí, vlastní fotbalový tým FC Andorra, realitní společnost Kerad Holding či esportový tým KOI. Ambiciózní je ale dost, jakmile budou všechny jeho byznysy v pořádku, chtěl by se stát prezidentem FC Barcelona. Gerard Piqué se rozhodl ukončit kariéru... • Foto Reuters

Dani Alves Sběratel trofejí, šikovný ofenzivní bek. Po svém příchodu do Katalánska si téměř okamžitě uzmul pravou stranu a několik let na ni nikoho nepustil. Ještě v lednu hrál první mexickou ligu, nyní je však ve vazbě. Za údajné sexuální napadení v barcelonském nočním klubu mu hrozí až 12 let vězení, sám hráč vinu popírá. Daniel Alves v dresu Barcelony v souboji s plzeňským Markem Bakošem • Foto Beránek Michal / Sport

Éric Abidal Během působení v Barceloně mu v cestě stálo i zdraví, když po vyhraném souboji s rakovinou jater zvedl v roce 2011 nad hlavu nejblyštivější evropskou trofej, dojal celý fotbalový svět. Přesto se do klubové historie zapsal i negativně. Již jako sportovní ředitel měl mít v roce 2020 spory s Messim, které vyústily až v Argentincův odchod do PSG. Momentálně ho ale více trápí manželské problémy. Éric Abidal (vpravo) v souboji s Milanem Petrželou • Foto Beránek Michal / Sport

Yaya Touré S Guardiolou dvakrát nevycházel. Ani v Barceloně, ani posléze v Manchesteru. Přesto byl univerzální záložník výraznou postavou mužstva. Po konci kariéry ho zlákala trenéřina, poslední rok a půl působil u mládeže Tottenhamu, v nadcházející sezoně se nově stane asistentem trenéra ve Standardu Lutych. Yaya Touré (vlevo) se raduje už v dresu Citizens z krásného gólu do sítě Plzně • Foto Pavel Mazáč / Sport

Andrés Iniesta Klubová legenda, nestárnoucí malý šikula působil v Barceloně až do roku 2018. Poté se vydal na japonskou misi do Kóbe, se kterým se letos rozloučil a i v devětatřiceti letech svítí jeho jméno na listině volných hráčů. Bude si aktivně hledat nové angažmá nebo má v hlavě trenérskou myšlenku? Již dříve se vyjádřil, že by ho pozice kouče lákala. Andrés Iniesta, obchází protihráče • Foto Beránek Michal / Sport

Xavi Iniestův parťák ze záložní řady. Po konci kariéry byl naoko uklizený v Kataru, kde trénoval Al Sadd. Když ale v zimě roku 2021 převzal katalánský celek, naplno prokázal své dovednosti. V letošní sezoně vrátil Barcelonu po čtyřletém čekání na španělský trůn. Xavi (vlevo) na střídačce s Argentincem Javierem Mascheranem • Foto Barbora Reichová / Sport

Sergio Busquets Téměř dvě dekády byl stálicí „Blaugranas“ na pozici šestky, později hrával i na stoperu. S klubem zažil největší slávu i těžká období, v letošní sezoně oznámil podobně jako Piqué či Jordi Alba svůj konec. Vydává se do MLS za Messim, se kterým se bude snažit vytáhnout Inter Miami ze spodních pater tabulky. Sergio Busquets reaguje na nepříznivý vývoj zápasu • Foto Reuters

Thierry Henry V Barce strávil pouze tři roky, přesto byl součástí týmu, jenž vyhrál treble. Po konci ve Španělsku zamířil rovněž do MLS, ovšem severněji, do New Yorku. Následně se vydal na dráhu trenéra, kromě pozice asistenta u reprezentace Belgie byl i hlavním koučem Monaka či Montrealu, momentálně vlastní podíl v italském klubu Como. Na televizní stanici CBS Sports působí spolu s dalšími bývalými fotbalisty jako studiový analytik. Thierry Henry se podílí i na přenosech z Ligue 1 • Foto Reuters