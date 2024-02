Mbappé: místo peněz volí dětský sen. V Realu větší šance na LM i Zlatý míč

Seriál kolem Kyliana Mbappého a jeho dalšího působiště se zřejmě blíží svému konci. Francouzský kanonýr by v létě měl posílit Real Madrid poté, co mu vyprší kontrakt v Paris St. Germain. V cestě už stojí jen formality a štempl na smlouvě, díky které si Real zaváže novou hvězdu na pět let.

Pakt mezi Realem Madrid a Kylianem Mbappém je jasným důkazem, že ani v současném fotbale nejde vždy na prvním místě o peníze. Kdyby Francouz chtěl, mohl setrvat za pohádkovou mzdu v Paříži, případně kývnout v minulosti na nabídku z arabského světa. Ani jedno se nestalo.

V létě by tak měl začít pobírat ve Španělsku v dresu Bílého baletu 15–20 milionů eur (cca 380–500 milionů korun) ročně. Plat tak bude mít menší než v PSG. Tam si za probíhající sezonu vydělá jen na základní gáži 32 milionů eur (cca 815 milionů korun). Měl by jít se základním platem tedy výrazně dolů, jak předeslal španělský deník Marca.

Jakožto volný hráč dostane na Santiago Bérnabeu solidní kapesné v podobě podpisového bonusu 150 milionů eur, které by měly být rozděleny do pětiletého splátkového kalendáře. Celkově ale odchodem z Paříže prodělá. A prodělá i jeho současný zaměstnavatel, který si ještě před nedávnem neuměl představit, že jeho největší klenot odejde zdarma.

„Kdykoli by se Kylian rozhodl zůstat, tak zůstane, ale nemá podepsanou smlouvu. Nechceme přijít o svého nejlepšího hráče zadarmo. To zkrátka nejde. Sám Kylian řekl, že nikdy neodejde zadarmo, ale pokud změnil názor, není to moje chyba,“ hovořil plamenně před zhruba půl rokem prezident PSG Nasser Al-Chelajfí.

Odchod ze zlaté klece za slávou

Teď už to vypadá, že PSG závod o Mbappého či alespoň tučnou sumičku za něj prohrají. Mbappé odmalička chtěl působit v Realu Madrid, jedná se o jeho dětský sen, navíc má v bílé části španělské metropole jistě větší šanci na vytoužený triumf v Lize mistrů. Ten mu chybí do sbírky a s Pařížany se o něj marně snaží několik let, ať už měl v týmu po boku kohokoliv. V neposlední řadě hraje jistě roli i honba za Zlatým míčem. To jsou zásadní tři aspekty, proč Mbappé prchá.

Ta láska je navíc opětovaná. Vždyť Real Mbappého sleduje od jeho jedenácti let a už třikrát kolem sebe kroužili a nechybělo zase tolik, aby se pařížský rodák už pěkných pár let proháněl za míčem ve Španělsku. Jenže když vylétl k výšinám v dresu Monaka, pro mnohé překvapivě zvolil jako další stanici PSG.

„Myslím, že na Real je příliš brzy. Jsem hlavně Pařížan. Nechci takhle opustit svou zemi. Chci se tady stát velkým hráčem,“ řekl Mbappé v roce 2018, když se po sezoně v Parku princů jako host upsal pod Eiffelovkou natrvalo.

Další možnost přišla v roce 2022, kdy Mbappé prodloužil smlouvu s PSG. Nechal se zlákat megalomanskou úplatou šejků s tím, že podepíše smlouvu na dva roky s opcí na další sezonu. Tu opci však mohl aktivovat pouze sám hráč. V Paříži tehdy kývli, i když riskovali to, co se právě nyní děje. Mbappé prodloužit nemíní. Čas se nachýlil. V Paříži vydělal nekřesťanské peníze a zároveň se stal velkým hráčem. Přesně to, co si sám předsevzal před šesti lety.

Změní PSG svou filozofii?

Přesun největší francouzské hvězdy v kopačkách však s sebou nese i další otázky. Ve Francii se začíná hovořit o nové „postmbappého“ éře. Právě on je totiž takovým posledním symbolem velkolepé snahy vybudovat v Paříži ten nejlepší tým s cílem podmanit si Evropu prostřednictvím Ligy mistrů.

Jenže to se nestalo a po Zlatanovi, Neymarovi či Messim je na odchodu i největší tamní persona. PSG se tak může vydat novým a zdravějším směrem pro klubovou kasu – výchovou vlastních talentů, byť se říká, že se šejkové už poohlížejí po náhradách. Žhavými kandidáty na stěhování do Paříže jsou například Victor Osimhen, Rafael Leao či Marcus Rashford, co se týče útočné vozby.

Jenže dvakrát měřit a jednou řezat by se měli naučit i v managementu PSG. Pokus Galácticos číslo dvě zkrátka v Paříži nevyšel. Ledaže by se Mbappé ještě dokázal rozloučit s angažmá na rodné hroudě titulem v Champions League během nynější sezony. Domácí liga i pohár už totiž nikoho příliš nedojmou.

Otazník nad domácí olympiádou

A pak je tady ještě natřískaný program, který by speciálně Mbappého mohl čekat. Po konečném hvizdu klubové sezony se o slovo přihlásí EURO v Německu, kde by logicky neměl ve francouzském dresu chybět. A že Galský kohout bude pravděpodobně tím úplně největším favoritem na zisk titulu mistrů Evropy netřeba zdůrazňovat.

Šampionát skončí v polovině července a za dalších deset dní startuje fotbalový turnaj Olympijských her. Kopaná pod pěti kruhy sice obecně tolik netáhne, ale tohle je olympiáda v Paříži a domácí touží po zlatu. I proto byl k týmu dosazen Thierry Henry, který od loňska vede francouzskou jednadvacítku a dostal tak na starost i olympijský turnaj, který má svá zažitá specifika.

Hrát jej mohou jen hráči do 23 let, které doplní maximálně tři starší borci. A Henry sní o tom, že by za vytouženým triumfem vedl i Mbappého.

„Je rozdíl něco chtít a být toho schopen. Dosud na sto procent nevíme, kde Kylian skončí, ale je jasné, že do jeho nominace na olympiádu bude mít co říct i klub. Mám spoustu možností, ale jen velmi málo jistot. Chci hráče, jejichž olympijskou nominaci kluby podpoří. Když ale někdo těsně před turnajem přestoupí, bude to složitější,“ nechal se slyšet Henry. FIFA totiž přípravy na OH nemá zanesené ve svém kalendáři. Národní týmy tak budou muset spoléhat na vstřícnost klubů.

Pokud by Mbappé absolvoval kromě EURO i olympiádu, hned by v podstatě po životní změně a náročné sezoně vplul do madridských vod bez pořádné dovolené a odpočinku. A Real Madrid logicky nebude mít takový zájem ohledně francouzského úspěchu na olympiádě, jako by se to čekalo u bossů PSG.

Kylian Mbappé

Narozen: 20. prosince 1998 v Paříži (25 let)

20. prosince 1998 v Paříži (25 let) Pozice: útočník

útočník Klubová kariéra: Monaco (2015–17), PSG (2017–24), Real Madrid (od 2024)

Monaco (2015–17), PSG (2017–24), Real Madrid (od 2024) Zápasů/gólů v reprezentaci: 75/46

75/46 Úspěchy: mistr světa (2018), 6x mistr francouzské ligy (2017–20, 22, 23), 3x vítěz francouzského poháru (2018, 20, 21), 2x vítěz ligového poháru (2018, 20), 1x vítěz Ligy národů (2021), 1x mistr Evropy do 19 let (2016)

Věděli jste o Mbappém, že…

ve 426 zápasech na klubové a reprezentační úrovni dohromady vstřelil 317 gólů a u 129 asistoval?

mu patří 9. místo v počtu gólů ve francouzské lize všech dob (185)? Je ale první v počtu ligových gólů ve Francii v 21. století.

se stal nejlepším střelcem francouzské ligy v pěti po sobě jdoucích sezonách (2019–23), což je rekord, který drží společně s Jean-Pierrem Papinem?

se stal prvním hráčem ve francouzské lize, který v jednom ročníku posbíral nejvíce gólů i asistencí (2021/22)?

pouze 13 hráčů v historii evropských pohárů vstřelilo více gólů než Mbappé (44)? A z nich pouze Eusébio, Alfredo Di Stéfano, Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, Lionel Messi a Cristiano Ronaldo mají lepší bilanci gólů na zápas, než je Francouzův průměr 0,65.

byl kdysi nejmladším hráčem, který v Lize mistrů vstřelil 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 gólů? Většinu z těchto milníků od té doby překonal jistý Erling Haaland…

jen pět hráčů vstřelilo na MS více gólů než on (12)? Jsou to Lionel Messi, Just Fontaine (oba 13), Gerd Müller (14), Ronaldo (15) a Miroslav Klose (16).

Jak pálí Mbappé v PSG napříč všemi soutěžemi