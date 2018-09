Žádný konec kariéry! Terry míří do Ruska, už byl na prohlídce

Terry je ikonou londýnské Chelsea, v barvách „blues“ strávil dvaadvacet let a získal v podstatě všechny myslitelné trofeje. S přibývajícím věkem ale jeho role v týmu slábla, a když mu po sezoně 2016/17 vypršela smlouva, bylo jasné, že dál na Stamford Bridge pokračovat nebude.

Tehdy se domluvil s druholigovou Aston Villou, kde v uplynulém ročníku odehrál šestatřicet soutěžních zápasů. K prodloužení angažmá už ale nedošlo, Terry je tak od začátku června volný hráč. Během léta se o něj zajímala řada evropských klubů, nejvážněji se mluvilo o Sportingu Lisabon.

Jenže žádná dohoda nepřišla. Až teď v září, kdy už se soutěže po celé Evropě rozjely, nabraly věci spád. A to dost překvapivý. Zkušený obránce by si totiž „na stará kolena“ měl vyzkoušet první zahraniční působiště a zamířit do Ruska. Britská média berou jako hotovou věc, že si Terry brzy plácne s moskevským Spartakem. Podle deníku DailyMail by měl podepsat roční smlouvu s jednoletou opcí, která mu vynese až 3 miliony liber. Další zdroje hovoří "jen" o částce 1,8 milionů liber.

Třetímu týmu minulé sezony ruské ligy se vážně zranil francouzský stoper Samuel Gigot, který bude chybět minimálně do konce podzimu. A právě ostřílený Terry by jej měl v sestavě účastníka Evropské ligy nahradit. Dokonce už odletěl soukromým tryskáčem do Říma, kde měl podstupit zdravotní prohlídku a doladit detaily smlouvy.

Průběhem vyšetření se pochlubil i na svém instagramovém profilu, takže fanoušci mají jasno. Byť Terry se zatím nijak konkrétněji nevyjádřil. Hodně ale napovídá i fakt, že se na poslední chvíli omluvil z účasti na sobotním charitativním zápase proti rakovině ve skotském Glasgow, kde si měl zahrát třeba po boku Henrika Larssona či Robbieho Keana.

Jeho ruské angažmá tak nabírá stále jasnější obrysy. Sám Terry v aktuálním rozhovoru pro server Sportsmail tvrdil, že se přes prázdniny udržoval ve formě a do fotbalu má stále chuť. „Jsem v nejlepší kondici za posledních osm až deset let kariéry. Léto bylo skvělé, poprvé po dvaceti letech jsem mohl strávit i spoustu času s rodinou. Loni jsem všechno věnoval Aston Ville, ale teď jsem zase nabitý energií,“ prohlásil Terry.

Pokud se jeho transfer do Mosky potvrdí, mohl by se v Evropské lize střetnout s dlouholetým reprezentačním parťákem Stevenem Gerrardem, který aktuálně vede skotské Rangers. Los totiž oba celky poslal do skupiny G společně s Rapidem Vídeň a Villarrealem. V ruské lize je Spartak po šesti kolech druhý s dvoubodovým mankem na Zenit Petrohrad. Vyztuží Terry jeho obranu?