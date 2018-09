První zásek Liverpoolu, Klopp zuřil. Proč Hazard rozhodl? Kanté se bál

Anglický ligový pohár (Carabao Cup) je do značné míry nemilosrdný. Při losu se nehledí na velká jména, žádné výhodné nasazení neexistuje. Proto se už ve třetím kole, kdy ve hře je ještě dvaatřicet mužstev, potkala dvojice velkoklubů – Liverpool a Chelsea. Oba týmy nastoupily v lehce pozměněných sestavách, domácí šetřili třeba Salaha s Firminem, na lavičce londýnského klubu zase seděli Hazard či Kanté.

Postupně ale i největší hvězdy navlékly dres a vyběhly na hřiště. Liverpool vedl díky přesnému zásahu Daniela Sturridge, jenž navázal na týden starý gól do sítě PSG v Lize mistrů. Chelsea ale z rukávu vytáhla belgický trumf. Eden Hazard nastoupil na závěrečnou půlhodinu a po jeho centru ze standardky nejprve srovnal Emerson. Pět minut před koncem si pak technický šikula udělal z obránců Liverpoolu slalomové kužely a nádherným gólem rozhodl.

„Ten gól byl speciální. Výhra je o to důležitější, že tady je vždycky velmi těžké hrát,“ poukázal Hazard na bouřlivou atmosféru v Liverpoolu. A pak s úsměvem vysvětlil, že mu vlastně nezbývalo nic jiného než rozhodnout. „N´Golo Kanté mi na střídačce říkal, že nechce kopat penalty, takže jedinou možností bylo dát gól,“ smál se Belgičan, který v létě výrazně pomohl své reprezentaci k historickému bronzu na světovém šampionátu. A forma mu vydržela i do nové sezony.

Eden Hazard. What a player! What a goal.



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/AbDrL4JpoR — The Sports Code (@TheSportCode) 26. září 2018

„Nevím, jestli se tenhle gól zařadí přímo mezi mých top pět, ale určitě bude vysoko, protože padl proti Liverpoolu,“ podotkl ještě. Jeho přínos ocenil i Gianfranco Zola, asistent kouče Chelsea Maurizia Sarriho. „Eden jistojistě patří mezi nejlepší hráče Evropy i světa, to, co předvedl při svém gólu, to jen dokazuje. Pořád se zlepšuje, dělá správné věci ve správných chvílích,“ chválil Zola.

To německý trenér Liverpoolu Jürgen Klopp byl o poznání méně spokojený. Naštvala jej situace před vyrovnávacím gólem Chelsea, který padl po centru z přímého kopu. Podle Kloppa mu ale žádný faul nepředcházel. Britská média pak hojně řeší i situaci, kdy až nezvykle rozčílený kouč seřval záložníka Xherdana Shaqiriho.

Naštvalo jej, že letní posila ze Stoke v závěru pohotově nerozehrála standardku na dobře postaveného střelce Salaha. Shaqiri místo toho přenechal míč Jonathanu Hendersonovi. „Mluvil jsem jen o tom přímém kopu, o ničem jiném,“ vysvětlil Klopp. „Pokud můžeme v nastavení poslat Salaha do situace jeden na jednoho, není to úplně špatné. Jenže míč nakonec letěl tam, kde byli úplně všichni,“ zlobil se energický trenér „reds“ na Shaqiriho.

Liverpool tak utrpěl první ránu v jinak skvěle rozjeté sezoně. A už o víkendu ho čeká další těžký úkol. Oba středeční soupeři se totiž hned v sobotu utkají v rámci Premier League znovu! Na Stamford Bridge se střetnou dva dosud neporažené celky, třetí proti prvnímu týmu tabulky. „Tenhle zápas bude určitě důležitější,“ podotkl Hazard. Jisté je, že on ani ofenzivní lídři Liverpoolu už na střídačce tentokrát sedět nebudou.