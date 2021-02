Gól roku? Fotbalista z páté ligy patičkou z otočky napodobil Girouda

Jeho jméno vám asi nic neřekne, možná neznáte ani klub, ve kterém působí. Notts County patří až do páté úrovně anglických soutěží National League. Třiadvacetiletý Elisha Sam však ukázal, že by ze soutěže většinově složené z poloprofesionálních týmů mohl zamířit o něco výš.

Zmíněný kousek se mu povedl v pohárovém utkání proti Oxfordu City v tzv. FA Trophy pro týmy z 5.-8. ligy anglického fotbalu. Izraelec se v zápase prosadil dokonce dvakrát a pomohl k vítězství 3:1.

Hlavním momentem však byla jeho paráda v 72. minutě, kterou poslal svůj tým do rozhodujícího vedení. Komentátor duelu okamžitě s úžasem v hlase křičel, že se Sam stal uchazečem o cenu Ference Puskáse.

Tu každoročně uděluje FIFA po hlasování fanoušků. Pokud by Sam uspěl, zařadil by se do vybrané společnosti. V roce 2017 anketu díky podobné trefě (tzv. scorpion kick) ovládl francouzský útočník Olivier Giroud. Loni zaujalo sólo Heung-Min Sona přes celé hřště.

V anketě udělované od roku 2009 v minulosti uspěly také hvězdy jako Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Mohammed Salah či Neymar. V roce 2012 se za gól v dresu Besiktase stal vítězem Slovák Miroslav Stoch.

