Když akcie vyletí, vypište macaté šeky. Klenoty Realu, Barcy, AC či Lipska

Jsou mladí, talentovaní a pekelně drazí! Získat je? Prakticky nereálné… Představte si, že vám je sedmnáct let a někdo řekne, že vaše schopnosti mají hodnotu v přepočtu bezmála jedné a půl miliardy korun. Z toho by se běžnému smrtelníkovi zamotala hlava. Ne však třeba Gavimu, dalšímu z bezedné líhně proslulé akademie La Masia. Renomovaný server Transfermarkt.com se ohlédl za poslední sezonou a překopal hodnoty světových hráčů. Na největší propady se můžete podívat zde. >>> Ale co naopak nejvyšší růsty ceny? Kde kluboví pokladníci očekávájí macatý přírustek na konto?

Gavi a Pedri. Neboli noví Iniesta a Xavi. Tak to mají alespoň nalajnované v Barceloně. Gavi na klubové úrovni v minulé sezoně zasáhl do 47 utkání, dvakrát se trefil a šestkrát asistoval. Vyniká především herní inteligencí. S míčem si rozumí jako Jimi Hendrix s kytarou. A když je potřeba, přidá i na důrazu. Tenhle kluk představuje zářivou budoucnost fotbalu v Katalánsku. O jeho schopnostech se přesvědčili i čeští reprezentanti v Lize národů.

Srbského snajpra potkal stejný osud jako Díaze. Ročník 2021/22 načal ve Fiorentině, ač se vědělo, že jde o mimořádně nadaného hráče. Jenže Vlahovič nasázel v 21 duelech úctyhodných 17 branek. Představitelé Juventusu věděli, že do léta čekat nemohou. Co kdyby jim ho někdo vyfoukl? Přesun do Turína se zdařil. O góly je postaráno, oddechli si fanoušci. Levonohý rychlík v Serii A v černobílém dresu stihl v 15 utkáních 7 tref.

Talent má, o tom není pochyb. V podobném duchu mluvili o Leãovi před sezonou. Portugalský křídelník ale roztáhl křídla a rozlétl se. Fanoušci AC žasli. Před jejich očima se jim zrodila hvězda. V Serii A naskočil do 34 zápasů, jedenáctkrát se trefil a desetkrát servíroval gólovou radost spoluhráčům. Do fotbalového životopisu si připsal tučné zásluhy na tom, že Milán po jedenácti letech dokráčel pro Scudetto.

Žhavé zboží na přestupovém trhu. Jenže to má háček. Nkunku v uplynulé sezoně tak zářil, že mu hodnota raketově vystřelila. A Lipsko moc dobře ví, že jeho dres navléká francouzský poklad. Německý klub prodávat nepotřebuje, když už, tak za pořádný balík. Bývalý hráč PSG, kde jeho talent zavčas nerozpoznali, nastupuje nejčastěji na podhrotu, ale nevadí mu ani post útočníka. Je rychlý, skvěle dribluje, dává góly, které zároveň i zdárně připravuje. Co víc si přát?

Ligu mistrů ovládl sice Real Madrid, ale fanoušci rozhodně nezapomínají ani na Villarreal, který senzačně dokráčel do semifinále. Tam mu stopku vystavil Liverpool. „Žlutá ponorka“ za sebou nechala giganty Juventus a Bayern Mnichov. A jméno si zvýraznil především Danjuma. Nizozemec v jedenácti kláních posledního ročníku nejprestižnější klubové soutěže nasázel šest branek, dalších deset přidal v lize a do přístavního města se rázem sjížděli skauti kolosů.

Real Madrid za něj poslal do Monaka pořádně macatý šek v hodnotě 80 milionů eur. Na začátku minulé sezony se přitom hodnota Tchouaméniho pohybovala v hladině 30 milionů eur. Povedené výkony ale vystřelily cenu strmě nahoru. Enormní zájem mělo i PSG, ale Francouz upřednostnil přesun do Španělska. Na Santiago Bernabéu si slibují, že nahradí Casemira, jenž začal psát svůj věk s trojkou na začátku. Čas mládí volá.

Matheus Nunes

Střední záložník / 23 let / Sporting Lisabon

Nárůst hodnoty: 30 milionů eur (741 milionů korun)

Aktuální hodnota: 35 milionů eur (864 milionů korun)

Ještě před rokem jste o něm pořádně neslyšeli. Ale v Lisabonu moc dobře věděli, že jim v záloze roste skvost, který jim jednou naplní klubovou pokladničku. Nunes oplývá univerzálními schopnostmi. Umí všechno. Když dostane míč, je to on, kdo ho dává do pohybu směrem k soupeřově brance. Ať už je to kolmicí, nebo balon na kopačce zaveze do nebezpečného prostoru sám. Mluví se o zájmu Manchesteru City, už jen tahle zpráva mu zvedá hodnotu.