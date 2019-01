Čech a konec kariéry ONLINE: Jak reaguje fotbalový svět | iSport.cz

Aktualizovat článek

13:26 A takhle o rozhodnutí Petra Čecha informuje jeho aktuální klub Arsenal: Za tvůj absolutní profesionalismus, roli perfektního vzoru, za více než 50 čistých kont, pro tvou čestnost, morálku a inspirující práci s Nadací Arsenalu, ti chceme říct... Díky!

For your consummate professionalism, for being the perfect role model, for the 50 clean sheets, for your honesty, your integrity and for your inspiring work with @AFC_Foundation, we want to say…



Thank you, @PetrCech! ❤️ pic.twitter.com/AGXeIAAZKA — Arsenal FC (@Arsenal) January 15, 2019

13:20 Informace o konci kariéry Petra Čecha je první zprávou ve sportovní sekci webu BBC...

Zpráva o konci kariéry Petra Čecha na serveru BBC • Foto Repro BBC

13:05 "Šampion na hřišti i mimo něj." Petra Čecha si připomíná i Chelsea, se kterou dosáhl největších klubových úspěchů, včetně toho největšího - triumfu v Lize mistrů.

A champion on and off the pitch. 🏆



Enjoy your retirement, @PetrCech! pic.twitter.com/VrAa2UTTLj — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2019

13:01 K Čechově konci se vyjádřil i neméně slavný brankář Iker Casillas: "Jeden z nejlepších brankářů, které jsem kdy viděl."

All my respects for @PetrCech.🙌 One of the best goalkeepers I have ever seen. Good luck for the future. — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 15, 2019

12:50 Jako jeden z prvních reagoval bývalý skvělý útočník, anglický reprezentant a dnes televizní expert Gary Lineker: "Gratuluju Petru Čechovi k úžasné kariéře. Skvělý brankář, profesionál a gentleman, který byl obrovským přínosem pro náš sport."

Congratulations on a truly outstanding career to @PetrCech. A wonderful goalkeeper, professional and gentleman who has been an absolute credit to our game. Wish him all the very best in his retirement at the end of the season. 👏👏👏 https://t.co/E4NLRPew8R — Gary Lineker (@GaryLineker) January 15, 2019

12:40 Skvělou Čechovu kariéru připomíná i Twitter anglické Premier League...

Petr Cech announces that he will retire at the end of the 2018/19 #PL season.



A legend between the sticks. pic.twitter.com/ZECGFL9l1W — Premier League (@premierleague) January 15, 2019

12:30 Zprávu o Čechově konci kariéry přinášejí postupně všechna světová média, velkou pozornost budí jeho oznámení logicky v Anglii. Takhle informuje BBC...

🏆 5x FA Cup

🏆 4x Premier League

🏆 3x League Cup

🏆 1x Champions League

🏆 1x Europa League



What a career it has been for Petr Cech!



👉 https://t.co/D6i51PbLNK pic.twitter.com/sYFya3yVCZ — BBC Sport (@BBCSport) January 15, 2019

12:12 Brankář Petr Čech oznámil světu, že po sezoně v Arsenalu ukončí svoji hráčskou kariéru. Přečtěte si, jak vysvětluje svoje rozhodnutí »