Sport Magazín: Brückner slaví 80! Jak zachránil pro Česko kapitána Galáska? | iSport.cz

Pro Galáska byl Brückner jedním z nejlepších trenérů, které v bohaté hráčské kariéře poznal. Pro kouče byl naopak komputerem hry. Ale víte, že chybělo málo a ti dva by se v národním týmu nepotkali?

„Pan Brückner mi zavolal a ptal se mě, jestli bych mohl hned následující den letět na Kypr (úvodní akce Brücknera u reprezentačního áčka – poz. aut.) . Řekl jsem mu: ´Pane trenére, nebudeme to dělat jako poslední roky, kdy jsem věřil, ale teď už nevěřím. Pokud se mnou počítáte, další sraz je Wales, tak mě můžete povolat,“ vybavuje si dobře ještě dnes Tomáš Galásek.

„V té době jsem dokonce uvažoval o tom, že se vzdám reprezentace. On mi řekl, že se mnou počítá, ale že mu vypadli nějací hráči, tak že se mě chce teoreticky zeptat, jestli bych si to mohl zařídit,“ doplnil.

Tenkrát měl za sebou období, kdy za trenéra Dušana Uhrina a poté i Jozefa Chovance v národním mužstvu jen paběrkoval. A nedával moc naději, že se to pod novým koučem změní. Proto na Kypr neletěl.

„Omluvil jsem se mu, že to takhle na poslední chvíli nezvládnu. Na Wales mě pak povolal a vše bylo v pořádku. Dodržel slovo. Neřekl si, co si to dovoluju, že jsem ho odmítl, a že se na mě vykašle,“ líčí Galásek. „Řekl jsem mu jen to, co jsem si myslel, co jsem měl na srdci. Předešlé roky v reprezentaci mi to neklapalo a často jsem byl zklamaný. Ovšem u pana Brücknera jsem od začátku cítil jeho důvěru. Byl to trenér, který si vážil mých předností. Uznával mou kvalitu.“

Čeho si nejvíc na něm cenil? „Myslím, že byl spokojený s tím, že jsem byl zodpovědný a že se může se mnou i poradit. Komunikace s panem Brücknerem byla od začátku velice dobrá, důvěra mezi hráčem a trenérem byla taková, jak by měla vypadat. Snažil jsem se ji vracet na hřišti výkony. Měli jsme spolu krásné roky, byl to jeden z nejlepších trenérů v mé kariéře,“ uzavírá Galásek.

