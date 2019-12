Van Dijk vtipkoval o Ronaldovi, schytal to od sestry: Ve finále tě zničil | iSport.cz

Stoper Liverpoolu předstihl Ronalda o 207 hlasů, překonal ho už jen šestinásobný vítěz Lionel Messi. Na začátku slavnostního ceremoniálu si dovolil uštěpačnou poznámku. „Ronaldo tu dnes není, takže máte o jednoho soupeře méně,“ řekli mu reportéři. „Je to tedy vůbec soupeř?“ rýpl si.

Tenhle nevinný fórek nenechal chladným Cristianovu sestru. Katia Aveiro se do Van Dijka pustila na Instagramu. „Drahý Virgile, tam, kam míříš, už Cristiano Ronaldo tisíckrát byl. Byl trojnásobným šampionem země, ve které hraješ, a ještě sis v ní nesáhl na trofej. Taky tam byl nejlepším střelcem, a to byl mladší než ty. Pak šel jinam a stal se nejlepším hráčem v historii Realu Madrid. A tenhle klub, s Cristianem v sestavě, tě dokonce porazil ve finále Ligy mistrů,“ připomněla nizozemskému zadákovi.

„A zničil tě i ve finále Ligy národů. I v jednom z nejméně úspěšných období své kariéry má pořád víc titulů než ty. Skvělé, že? I Zlatých míčů už má pět,“ dodala, a rovnou Van Dijkovi předložila výzvu. „Teď, Virgile, vyhraj tituly, které se skutečně počítají, a pak si popovídáme. Až budeš mít pár opravdu důležitých trofejí, možná budeš moct sedět u jednoho stolu s Cristianem.“

Ronalda, který mezitím v Miláně přebíral cenu pro nejlepšího hráče Serie A v sezoně 2018/19, se pak zastal i jeho agent Jorge Mendes. „Dobře víte, že Cristiano je nejlepší v historii,“ nechal se slyšet na akci Gran Gala del Calcio.

Portugalská superstar naposledy vyhrála Zlatý míč v roce 2017. Loni se radoval Ronaldův bývalý spoluhráč z Realu Madrid Luka Modrič. A to se dodnes nepozdává kapitánovi Juventusu Giorgiovi Chiellinimu. „Loni Ronalda okradli o Zlatý míč, letos to bylo trochu vyrovnanější. Při vší úctě, Modrič si ho nezasloužil ani při své nejlepší sezoně v kariéře. Byl to signál od Realu Madrid, který chtěl zabránit Ronaldovi ve vítězství,“ řekl stoper turínského celku. „Modrič vyhrál Ligu mistrů, ale podle téhle logiky to měl letos vyhrát Virgil van Dijk, a loni Antoine Griezmann, Paul Pogba, nebo Kylian Mbappé za ty úžasné věci, které předváděli na mistrovství světa. Modrič? To nedává smysl,“ dodal.

Cristiano Ronaldo bude mít šanci dohnat Messiho rekord a získat šestý Zlatý míč příští rok, zatím k tomu ale v nové sezoně nemá moc nakročeno. Se šesti trefami uzavírá první desítku střelců Serie A, jeho Juventus je v lize druhý o bod za Interem Milán. V Lize mistrů je ovšem zatím suverénní, s pěti výhrami a jedinou remízou už jistojistě ovládne skupinu B před Atlétikem Madrid, Bayerem Leverkusen a Lokomotivem Moskva.

Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa 2019:

1. Lionel Messi (Arg./Barcelona), 2. Virgil van Dijk (Niz./Liverpool), 3. Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus), 4. Sadio Mané (Sen.), 5. Mohamed Salah (Egypt/oba Liverpool), 6. Kylian Mbappé (Fr./PSG), 7. Alisson Becker (Braz./Liverpool), 8. Robert Lewandowski (Pol./Bayern Mnichov), 9. Bernardo Silva (Portug.), 10. Riyad Mahrez (Alž./oba Manchester City).