Kozel: O Baníku mluvit nebudu. Slavii přeju, aby držela úroveň | iSport.cz

V posledních dnech je kolem něj živo. Luboš Kozel, trenér české fotbalové reprezentace do 18 let, je zmiňovaný v souvislosti s Baníkem Ostrava, kde by mohl nahradit odvolaného kouče Bohumila Páníka. „O Baníku nic říkat nebudu,“ varoval účastník tradičního Silvestrovského derby před zahájením rozhovoru. S veterány Slavie podlehl Spartě 1:5, ale jak sám řekl, bere událost hlavně jako možnost setkání se spoluhráči, kamarády a soupeři. Co by přál Slavii a jak českému národnímu týmu v roce 2020?

Jaké to je znovu obléct dres a skočit na hřiště?

„Určitě příjemné. Silvestrovské derby je pro mě už tak trochu tradice, protože se ho účastním snad patnáct let. Je to příležitost, potkat se spoluhráči, kamarády, ale i soupeři, které přes rok zas tak často nevidíte a popřát si jen to dobré do nového roku.“

Jak bylo těžké dát se do pohybu po Vánocích?

„S tím moc problém nemám. Asi to mám dané geneticky, protože můžu sníst prakticky cokoliv a není to na mně poznat. Ale samozřejmě se během roku snažím nějak udržovat.“

Na setkání s kým jste se těšil nejvíce?

„Potkal jsem se s Václavem Budkou, kterého jsem opravdu celý rok neviděl. I dalšími, jako Václavem Kotalem, se kterým jsem spolupracoval, ale nyní působí ve Spartě. Jsem rád, že mu zdraví slouží. Co se týče slávistů, ty přeci jen potkávám o něco víc.“

Sparta vás v Silvestrovském derby veteránů sice porazila, ale rok 2019 byl jinak z pohledu Slavie velmi úspěšný. Co vám z něj utkvělo v paměti nejvíce?

„Na to je jednoduchá odpověď. Nejen mně, ale myslím, že všem utkvělo v hlavě působení Slavie v Lize mistrů. Pak ale i zápasy v jarní fázi Evropské ligy se Sevillou a Chelsea, to byly skutečně moc hezké momenty.“

Slavia v lize dominuje, kam se ještě může posunout? Mohou ji zbrzdit případné odchody hráčů, o nichž se hodně mluví?

„Někteří hráči odešli už před startem ligy, konkrétně stoperská dvojice Deli, Ngadeu, a říkalo se, že to Slavii poznamená, ale vypořádala se s tím velmi dobře. Necháme se překvapit, co budou případné odchody znamenat. Bylo by ale skvělé, kdyby se Slavia snažila držet úroveň, na kterou se dnes dostala, moc bych jí to přál.“

Kromě Slavie se v roce 2019 zadařilo také národnímu týmu, který se probojoval na EURO. Co jste říkal na jeho tažení kvalifikací?

„Když by se nepostoupilo na EURO, bralo by se to jako velký neúspěch. Nikdy ale není jednoduché splnit takovou povinnost a jsem rád, že to reprezentace zvládla. Myslím si, že postoupila zaslouženě, navíc po velmi povedeném domácím zápase s Anglií."

Jak vidíte šance reprezentace na evropském šampionátu?

„Na EURO určitě nepojede národní tým jako favorit, skupina je těžká, ale zase může překvapit, protože se od něj nebude úplně moc čekat. V roce 1996 byla situace podobná, skupina těžká, a nakonec z toho byl parádní výsledek.“

V roce 1996 to byla také Anglie, kde se EURO hrálo, může i toto hrát roli v náladě a myšlení týmu?

„Určitě, říká se, že historie se opakuje, tak proč by to tak být nemohlo. Také máme tým složený z hráčů, kteří vynikají ve Slavii a domácí lize, kteří mají před sebou další krok, který v kariéře mohou udělat.“

