NOVÁ GENERACE: Zásadní sonda. Jde český fotbal zase nahoru? | iSport.cz

Dokumentární série deníku Sport Nová generace jde do finále! Nyní můžete sledovat premiéru třetího dílu největšího projektu v historii iSport TV o budoucnosti českého fotbalu. A právě v nabité poslední části nechybí to nejdůležitější: klíčové výpovědi hlavních postav českého fotbalu o pravdivém stavu zdejšího prostředí.

Máme zaděláno na daleko lepší reprezentaci než v dřívějších letech? Kde dnes máme největší problémy, co peníze, a má český fotbal jednotnou představu o tom, jak vlastně vychovávat hráče?

Dlouhodobě je jako jeden z největších problémů v české fotbalové pyramidě považován přechod z dorostu do dospělého fotbalu – a fakt, že české kluby nedávají mladým hráčům moc šancí. Co dělat, aby se tento trend změnil? Jaký systémový plán, který může do velké míry změnit tvář české ligy, navrhují metodici z FAČR a reprezentační trenéři? A má podporu mezi kluby?

Je tedy pro mladé hráče perspektivnější cesta k úspěchu jít do zahraniční akademie, anebo zůstat v domácím prostředí? Názory se různí. „Zahraniční akademie nám nevychovaly jediného hráče reprezentačního A týmu,“ má jasno agent Pavel Paska. „Potřebovali bychom úspěch, jakého dosáhl třeba David Pastrňák v hokeji. A nejenom jeden,“ tvrdí šéf skaut Sport Investu Viktor Schejbal. Vysvětluje i to, co se dnes dělá jinak, aby se to českým hráčům podařilo.

Ve třetím díle Nové generace uvidíte i tváře budoucnosti českého fotbalu: vedle nadějí Slavie Daniela Koska a Jakuba Markoviče se představí i David Heidenreich či sparťanský supertalent Adam Karabec, který se v neděli v Karviné uvedl svým debutovým gólem za sparťanské áčko.