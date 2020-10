Rozhodce o krocích proti Haškovi: Lež, neomluva. Vyzval bych ho na souboj

Dlouho to byl spor mezi záložníkem Martinem Haškem mladším a Spartou. V posledních dnech ale vznikla druhá bitevní fronta, na které proti sobě stojí Martin Hašek starší a Sbor rozhodců. Hráčův otec totiž prohlásil, že znal výsledek sporu už dva měsíce. Následně svá slova zmírnil, členy rozhodčího senátu, kteří kauzu posuzovali a minulý pátek vynesli prvoinstanční verdikt, tím ale rozhodně neuklidnil.

„Tohle za omluvu absolutně nepovažuju. Je to dospělý člověk, každý musí nést důsledky svého jednání. Na rovinu, kdyby byla dřívější doba, udělal bych jedinou věc, abych uchránil svou čest. Vmetl bych mu bílou rukavici do tváře a vyzval ho na souboj,“ nebere si servítky člen rozhodčího senátu Libor Zbořil.

Začněme samotným sporem mezi Martinem Haškem mladším a Spartou. Jak na něj coby jeden ze tří členů rozhodčího senátu nahlížíte?

„Vůbec nechci odůvodňovat náš rozhodčí nález. Mohu jenom říct, že je to suverénně největší kauza, kterou jsme ve fotbale měli, co se týče Sboru rozhodců. Nic v takovému rozsahu tu dosud nebylo. Vnímali jsme ji absolutně vážně a přistoupili k ní objektivně. O mně se říká, že jsem ochránce profesionálních hráčů, ale věřte mi, že mě zajímá jenom pravda. Umím číst mezi řádky, jsem emotivní člověk, ale v těchto věcech, kdy mám rozhodovat, tak jdou emoce stranou. Do téhle pozice mě nominovala Sparta, ale nemůže být řeč o tom, že bych byl nějak ovlivněný. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce, tak jsou nastavená pravidla.“

Haškova zástupkyně Haindlová: Martin je odvážný, zaslouží si mezinárodní tribunál

Co všechno vynesení prvoinstančního rozsudku, podle kterého má Hašek uhradit Spartě odškodné ve výši 800 tisíc eur, předcházelo?

„Proběhlo první jednání, které trvalo osm a půl hodiny. Podařilo se nám to udělat v jeden den, tak dlouhé jednání na Sboru rozhodců ještě nikdy vedeno nebylo. Tam jsme situaci navnímali, ale v žádném případě nedošlo k tomu, že bychom měli konkrétní názor a ventilovali verdikt. Následně jsme zaúkolovali obě strany, aby zaslaly poslední důkazní návrhy a potom i ty závěrečné. Stačí se historicky podívat na časovou osu. Kdy byl podán návrh, kdy bylo ústní jednání, kdy byly zaslané závěrečné návrhy...“

Kdy tedy padl finální verdikt?

„Dne 5. října jsme měli jednání rozhodčího senátu, teprve tam jsme polemizovali o tom, jakým způsobem se každý z nás k této věci staví. Řešili jsme dvě otázky. Jestli máme jasno a shodu v tom, jaká strana po právní stránce ustála své argumentace. Když jsme rozhodli, že jednostranná výpověď ze strany hráče pro nás byla neoprávněná, začali jsme se bavit o kompenzaci. Až po tomto jednání tedy padla cifra, která je obsahem rozhodčího nálezu.“

Jak si tedy vysvětlujete slova Martina Haška staršího, který prohlásil, že výsledek sporu znal už dva měsíce dopředu?

„Martina Haška staršího po lidské stránce vůbec neznám, nikdy jsem se s ním osobně nesetkal. Jeho charakterové vlastnosti nemohu hodnotit. Vážil jsem si ho jako fotbalisty a trenéra. Do fotbalu dával srdíčko, za to má ode mě palec nahoru. Víte, já jsem vždycky odmítal reagovat na nějaká vyjádření zlých a zatrpklých lidí. Ale bohužel, jestliže pan Martin Hašek starší dal takové vyjádření, tak mě se to neskutečně osobně dotklo. Urazilo mě to. Špiní moje jméno, teď se nebavím o tom, jak to vnímají další členové rozhodčího senátu. Špiní moje jméno a reputaci v očích mých dětí, přítelkyně a nejbližšího okolí. Proto jsem se rozhodl zareagovat. Věřím, že nežijeme v banánové republice, ve které může kdokoli bez důkazů a postihu pošpinit druhého. Co uvedl pan Hašek, to je neskutečná lež, která mě absolutně zvedla ze židle.“

Co bude nyní následovat?

„Sbor rozhodců v tomto týdnu napřímo vyzve pana Haška staršího, aby obratem buď jednoznačně doložil svá nepravdivá a z mého pohledu absolutně dehonestující tvrzení vůči Sboru rozhodců a nám, kteří jsme věc posuzovali. Nebo aby se okamžitě veřejně omluvil.“

Tak se částečně stalo v prohlášení pro iSport.cz. To za omluvu nepovažujete?

„Prosím vás, nejsme v nějaké pohádce. Přišel, nepřišel, omluvil se, neomluvil se. Tohle za omluvu absolutně nepovažuju. Je to dospělý člověk, každý musí nést důsledky svého jednání. Na rovinu, kdyby byla dřívější doba, udělal bych jedinou věc, abych uchránil svou čest. Vmetl bych mu bílou rukavici do tváře a vyzval ho na souboj. Z toho bych ovšem měl postih, protože si myslím, že by to pan Hašek starší neustál. Ale nějak bránit se musím.“

Soudně?

„Za nás rozhodce máme shodu, že v nejbližších dnech připravíme předžalobní výzvu na pana Haška staršího pro ochranu našich osobností. A samozřejmě zvažujeme trestní oznámení pro pomluvu. Vaří se ve mě krev.“

Budete tedy v tomto sporu postupovat jednotně?

„Samozřejmě jsme se ihned po tom prohlášení spojili, neskutečně nám to zkazilo víkend. Můžu říct, že jsme byli všichni tři absolutně nasraní. Shodli jsme se, že proti téhle dehonestaci budeme postupovat společně. Máme absolutně čisté svědomí, vůbec nechápu, jak to pan Hašek mohl vůbec vyslovit. Je to zatrpklost, zlo. Nerozumím tomu.“

