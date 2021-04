Slezsko jede postaru. Noty chodí z Prahy, kritik žádá peníze na trenéry

Fevoluce ani žádní jiní „revolucionáři“ do Moravskoslezského kraje nedorazili. „Kraj razovity“ není nakloněn novinkám, voliči ve většině okresů vsadili na staré známé tváře. V Ostravě obhájil Michael Viščor, v Karviné Jiří Lincer. „Pokud nepřijdou noví lidé, nic se nezmění. Není nikdo, kdo by se tady proti tomu dokázal postavit,“ posteskl si Alan Jančík, boss třetiligového Hlučína.

Na okresním úřadě Skřipov-Hrabství proběhly volby do OFS Opava jednoznačně. Kandidáti byli tři a Miroslav Záloha obhájil pozici předsedy ziskem 44 hlasů z 63. Podnikatel a bývalý hráč Petr Hlaváček, jehož podporovaly největší kluby v regionu Hlučín, Opava a Dolní Benešov, vyhořel.

Nikdo další se k nim evidentně nepřidal. „Volební rok 2021 je pro český fotbal nesmírně důležitý. V klubu cítíme za vývoj nejen okresního, ale také krajského fotbalu velkou odpovědnost, a proto jsme se rozhodli nominovat kandidáta na předsedu OFS Opava, kterým je Petr Hlaváček,“ uvedl předseda představenstva prvoligového SFC Zdeněk Viktorin. Výsledek? Jen patnáct hlasů...

Kdo proti komu: Přehled “berbrovců” a “f-evolucionářů". Jak se daří revolta?

Nemění se ani kvarteto členů Výkonného výboru – René Černohorský, Vladimír Grussmann, David Kořínek a David Vitásek. Trio David Baier, Pavel Lyko, Tomáš Lavický nakonec svoje kandidatury stáhlo. Uplatnil svůj vliv opavský „černokněžník“ Miroslav Ozaniak, považovaný za hlavního Berbrova spojence na východní straně republiky?

Podle informací Sportu už je jeho vliv minimální. Stáhl se. „Osobně ho neznám, ale dřív určitě hrál velikánkou roli. Dnes už není rozhodující persona,“ domnívá se Jančík. „Já nemám prostor ani čas na to, abych to každému vysvětloval. Pokud se nezmění celý fotbal, jeden okres nic neřeší,“ dodal k výsledkům v Opavě.

Jančík: Lidé změnu nechtějí

Není vůle ke změně a nejsou lidi. Kruté prozření prožil Alan Jančík při volbách do OFS Opava. Šéf třetiligového Hlučína zjistil, že „Berbrovci“ mají pořád navrch, svoje pozice v regionu s převahou uhájili. V čele s předsedou Miroslavem Zálohou. „Nevzniklo tady protestní hnutí, které by se vymezilo proti stávajícímu systému. Běží to setrvačností, je personální krize,“ stěžuje si.

Ptal se. Zajímalo ho, proč za vlády Miroslava Zálohy ubylo na Opavsku fotbalové mládeže. A co s tím chtějí lidé, kteří byli znovu zvoleni do funkcí, dělat. Odpovědi, které obdržel, jsou pro něj nedostatečné. „Úbytek dětí ve fotbale považuju za největší problém,“ říká Alan Jančík, podnikatel a fotbalový nadšenec z Hlučína. „Ale lidé asi změnu nechtějí,“ povzdechne si.

Prý jste při volební konferenci vystoupil a měl připomínky. O co šlo?

„Schvalovala se zpráva o vývoji fotbalu na Opavsku. Jako jediný v sále jsem ji neodsouhlasil. Obsahovala totiž spoustu informací, které jsou k ničemu, a nebyla tam konkrétní čísla. Pana předsedy Zálohy jsem se zeptal na počty dětí a mládeže za jeho volební období. On totiž prohlásil, jak to dělají dobře a všechno funguje.“

Jeho reakce?

„Přesná čísla říct neuměl. Jen přiznal, že je drobný úbytek. Já jsem si zjistil, že když vynechám Hlučín a Opavu, funguje v dorostu sedmnáct týmů. Pokud je klubů na okrese osmašedesát a sedmnáct z nich má dorostenecký fotbal, tak nevím, kdo bude ty soutěže v malých městech a na vesnicích v budoucnu hrát. Na tohle mi bohužel odpovězeno nebylo. Pak vystoupil pan Kula (Karel Kula – předseda Moravskoslezského fotbalového kraje), který taky řekl, jak je všechno super. K tomu se samozřejmě otřel o Hlučín. Konkrétního jsem se nedozvěděl nic.“

Proč neuspěl váš kandidát Petr Hlaváček?

„Ten člověk měl nápady. Čekal jsem, že dostane víc hlasů. Jediná šance, jak to zlepšit, je dostat na vesnici peníze na trenéry. Pokud se to nepovede, fotbal postupně skončí. Dneska zadarmo nikdo nic dělat nebude. Ta doba je pryč.“

Co vám ještě vadí?

„Historicky je nastavena komorovost sytému. Český fotbal měl úspěchy, když to fungovalo. S příchodem pana Berbra začal být z české komory tlak, aby Morava ustupovala. Ještě ho zvýšil příchod pana Paulyho na pozici generálního sekretáře. Vyvrcholilo to tím, že na poslední volené valné hromadě byli zvoleni za kraje a okresy pánové Kula a Brímus. Oba podporují Berbrovu filozofii a začali ji na Moravě prosazovat. To je za mě špatně. Ptal jsem se na to pana Zálohy.“

Vysvětlil vám to?

„Prý se předsedové okresů sešli s panem Kulou a domluvili si strategii, co budou podporovat. Jenže noty přišly samozřejmě z Prahy. Na poslední valné hromadě urazil pan Pauly skoro všechny moravské delegáty i našeho místopředsedu. Očividně to nikomu moc nevadilo. Pana Paulyho jsem se na to teď zeptal. Víceméně se omluvil, což je po čtyřech letech taky komické. Asi víme, proč to udělal. Všichni vidíme, co se ve fotbale děje.“