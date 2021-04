Kluby vybraly zástupce na valnou hromadu. Fevoluci asi nepotěšily

Nejprve trochu volební procedury. Velká valná hromada FAČR – proběhne 3. června – má 202 delegátů. Z toho 39 dodají kluby ČFL a divizí A, B, C, tedy divizí z Čech. Nejde však o všechny kluby ze zmíněných soutěží, pouze o jejich výběr. K němu došlo na pátečním shromáždění Řídící komise Čechy. Na něm se sešly všechny oddíly a kroužkovací metodou si své zástupce vybraly.

V ČFL hraje 32 klubů, ovšem tato soutěž dodává na valnou hromadu dle Stanov jenom 18 delegátů. Z dvaatřiceti je však hned dvanáct „béček“ („áčka“ jsou v první nebo druhé lize, kde mají všechny oddíly svůj hlas), takže zbývá dvacet klubů na osmnáct míst.

Dva tedy musely z kola ven.

Potkalo to SK Benešov a FC Slavia Karlovy Vary, což jsou jednoznační sympatizanti Fevoluce. To do důsledku znamená, že pokud se Vladimír Šmicer nakonec přece jenom rozhodne pro kandidaturu na předsedu (ale třeba taky místopředsedu), tyto dva hlasy, které by jinak měl v kapse, nezíská.

Z osmnáctky vyvolených – ale to už jsou spíš odhady než tvrdá fakta – jsou pro Fevoluci patrně ještě TJ Sokol Živanice a TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Někdo navíc by znamenal překvapení.

V divizích A, B a C nastupuje po šestnácti klubech. Každá z těchto tří soutěží mezi sebou vyvolila sedm příštích reprezentantů valné hromady. Celkem tedy 21 z celkových 48. A také tady spíš bude platit, že podporovatelů Fevoluce bude menšina, byť nikoli tak výrazná jako v případě ČFL.

Na Moravě vyberou své zástupce v úterý. V MSFL šestnáct z osmnácti, ve dvou divizích po sedmi vždy z celkových čtrnácti.