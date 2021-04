Fousek o kandidatuře: Šanci mám velikou. Ať se Kúdela odvolá

Jde do své třetí volby o předsedu českého fotbalu. Poprvé však v nových časech, tedy s reálnou nadějí na úspěch. Petr Fousek to ví. „Mám velikou šanci,“ říká zkušený funkcionář s praxí doma i ve světě.

Dlouho mlčel, chtěl dokončit svou fotbalovou misi v Řecku. Minulý týden už se přihlásil do boje o nejsledovanější židli v českém sportu. „Takové CV jako já asi nemá nikdo jiný v českém fotbale,“ tvrdí Petr Fousek přesvědčeně v prvním rozhovoru po oznámení kandidatury. Co si myslí o soupeři Karlu Poborském, Fevoluci i případné revoluci na Strahově?

Měl jste jasno o své kandidatuře hned poté, co bylo v říjnu jasné, že skončila vláda Romana Berbra nad českým fotbalem?

„Neměl jsem jasno hned, protože jsem měl ještě povinnosti v Řecku. Ale už v té době jsem byl permanentně oslovován z klubů amatérského i profesionálního fotbalu, z různých regionů. Vnímal jsem podporu. A bez ní kandidovat nelze. To je jeden ze tří důvodů mé kandidatury.“

Petr Fousek Narozen: 19. listopadu 1962 (58 let) Profese: Poradce a konzultant Vzdělání: Absolvent VŠE Praha Fotbalové zkušenosti: Práce pro FAČR (a ČMFS) v různých funkcích od roku 1993 - 7 let Generální sekretář (2001-2007) - 6 let Poradce předsedy (2011-2017) - Předseda Organizačního výboru ME do 21 let v ČR 2015 - Dvě kandidatury na předsedu FAČR (2017) - V orgánech UEFA a FIFA od 1994 - Delegát UEFA a FIFA - Místopředseda Komise futsalu UEFA - Člen panelu Administrativních expertů UEFA - Inspektor stadionů UEFA - Instruktor FIFA pro management a administrativu - Mise v 19 zemích Asie, Afriky a Evropy (2004-2020) - Expert FIFA a UEFA pro Řecký fotbalový svaz (2018-20) Znalost angličtiny, ruštiny, španělštiny, němčiny

Které jsou další?

„Druhým důvodem je, že takové CV jako já asi nemá nikdo jiný v českém fotbale. Prošel jsem si od nejnižších funkcí až po generálního sekretáře, dlouho se pohybuju v kruzích FIFA a UEFA. Ovládám věc po odborné stránce a mám i dostatek životních zkušeností. Zatřetí, před čtyřmi lety jsem kandidoval na předsedu, tehdy ovšem panovala jiná situace. Záležitosti byly jinak nastavené, dnes probíhá demokratizační proces. Cítím morální náskok z tehdejších voleb a cítím povinnost nabídnout své služby českému fotbalu. Chci usilovat, aby byl řízený podle moderních principů 21. století.“

Pokud by nedošlo k Berbrově konci, kandidoval byste?

„Asi bych o tom neuvažoval.“

Jaké si dáváte šance?

„Já nesázím. Ale kdybych si nevěřil, ani bych do toho nechodil. Před říjnem loňského roku by to bylo jiné. Ta šance je nyní veliká.“

Pokud byste neuspěl v boji o předsedu, zvažujete kandidovat i na jinou funkci?

„Budu kandidovat pouze předsedu. Nebudu se ucházet ani o pozici místopředsedy, ani o místo generálního sekretáře. Moje CV je tak obsáhlé a kariéra natolik košatá, že se nemusím bát, že bych se o sebe nepostaral.“

O vás leckdo říká, že jste skvělý úředník, ale že si vás nedokáže představit v roli lídra. V roli předsedy asociace. Co vy na to?

„Že to je dobrá otázka. Ve fotbale úředníci neexistují. Ti jsou třeba v bance za přepážkou. Úředničina je nutný předpoklad této práce a lídra si každý představuje jinak. Fotbalová asociace není firma, ale spolek, v němž fungují – bohužel nebo bohudík – určité koalice a opozice. Lídr se nevyznačuje tím, že mlátí pěstí do stolu, i když to může být potřeba, ale tím, že dokáže vyjednat výsledný směr, pokud možno v majoritní shodě. A to je moje silná stránka, nebojím se, že by v tomto nastaly problémy.“

Jaké jsou vaše vztahy s Fevolucí?

„Komunikujeme spolu. S Vladimírem Šmicerem jsem jednal. Máme společného jmenovatele, a tím je reformistický proces v českém fotbale. Ten nezačal až nyní, už před osmi lety vznikl Čistý fotbal. I s nimi komunikujeme.“

Bude se Vladimír Šmicer podle vás ucházet o pozici předsedy?

„Fevoluce vznikla s primárním cílem věnovat se obrodě na okrese a na krajích. A je na ní, jak se vyjádří. V tomto za ně nemůžu mluvit.“

V zákulisí se říká, že existuje dohoda, podle které vy půjdete na předsedu a Vladimír Šmicer na místopředsedu. Je to tak?

„Nediskutoval bych o dohodách. Komunikace probíhá, obsahuje celou řadu možných vývojů. Zatím to nelze specifikovat.“

Co už je jisté, že se proti vám postaví Karel Poborský. Jak ho jako prokandidáta vidíte?

„S Karlem se známe dlouho. V době slavného EURO 1996 v Anglii jsem už byl na svazu jako elév, v čase portugalského EURO 2004 a německého mistrovství světa 2006 jsem byl generálním sekretářem. Byl to fantastický hráč, osobnost národního mužstva. Ale fotbal mají řídit profesionální funkcionáři. Nevím, zda pozice šéfa elitních akademií je správnou kvalifikací na předsedu svazu, ale to ať posoudí jiní. Jeho práci pro FAČR v posledních třech letech nemůžu hodnotit, byl jsem v cizině.“

Mluvil jste o podpoře, které se vám dostává. Od koho?

„Tady je důležité datum 13. května. K němu bude zřejmé, kdo je kandidátem na předsedu FAČR a čí podpoře se těší. Podporu mám, všeobecně ji cítím, bez ní bych svou kandidaturu neoznamoval. Není to tak, že bych chtěl něco tajit. Ale ctím, že oznámit podporu by měli ti, kdo mi ji dávají. Ten okamžik nastane.“

Asi už taky máte představu, s kým byste si v případě zvolení přál sedět ve výkonném výboru.

„Mám. Ale nechci svými výroky ovlivňovat valné hromady krajských svazů. Je jich před námi ještě deset ze čtrnácti.“

Pokud byste byl předsedou, vyměnil byste generálního sekretáře Jana Paulyho?

„Odpovím takto: Fotbalová asociace potřebuje restrukturalizaci, kvalitu, odbornost, nikoli loajalistické postupy.“

Fevoluce se kloní k tomu, že by na Strahově vyměnila, s nadsázkou, i uklízečky. Karel Poborský se naopak netají tím, že by zásadní personální převrat nedělal. Kde stojíte vy?

„To je zatím předčasný led. Ale řeknu to tak, že bych byl razantnější než Karel Poborský.“

V zákulisí se říká, že sekretariát FAČR pracuje pro kampaň Karla Poborského. Co na to říkáte?

„Vždy je obtížnější dostávat se dovnitř zvenku než zevnitř… Ať se jedná o jakékoli volby, sekretariát by měl zůstat neutrální, apolitický. Předvolení tlaky jsou obrovské, povinností sekretariátu je jim odolat.“

V pátek proběhlo shromáždění klubů z ČFL a tří divizí z Čech. Ty si odhlasovaly, kdo je bude zastupovat na valné hromadě. Tedy delegáty, kteří budou volit i předsedu. Z vašeho pohledu to asi nedopadlo ideálně. Jak to vidíte?

„Dlouhé roky tu byl nastavený nějaký systém, kterému se tu a tam někdo pokusil vzepřít. Doba je lemována náhrobky těch, kteří museli z fotbalu odejít. To nelze odstranit přes noc. Líbil se mi termín denacifikace, jedná se o určitý proces. V médiích se mi líbil termín denacifikace. Za největší vítězství považuju, že je dnes možné transparentně vystupovat, volit na valných hromadách. Některé regiony fungovaly i v předcházejícím období, ale nešlo to bez určitého začlenění do systému. Teď je na lidech z oněch regionů, kteří znají dosavadního předsedu, aby vyhodnotili, jak se choval.“

S velkými kluby, jako jsou Sparta, Slavia, jste vedl jednání?

„Chci usilovat o co nejširší podporu, nejenom u Sparty a Slavie, nýbrž u celého profesionálního fotbalu, potažmo celého českého fotbalu. Komunikoval jsem s představiteli obou těchto klubů, další jednání budou pokračovat.“

Velkým majetkem FAČR je stadion Evžena Rošického. Jaké je vaše představa, jak by s ním asociace měla naložit?

„Dosavadní jednání byla v kompetenci současného výkonného výboru. Je s tím spojena celá řada právních a jiných záležitostí, k nimž nemám dostatek informací. Proto se k tomu nechci vyjadřovat, dokud se s nimi nebudu moci seznámit.“

Samostatným tématem v českém prostředí jsou rozhodčí. Jak se stavíte k možnosti profesionalizovat jejich cech?

„Je to cesta, jak zlepšit úroveň rozhodčích. Musíte mít k dispozici dostatečný počet kandidátů a také prostředky, z nichž budou financováni. V dlouhodobém horizontu říkám ano, v krátkodobém ano pro užší skupinu. Musíme ovšem zvážit všechny faktory. Třeba i ten, co budou tito sudí dělat po konci kariéry, která jednou ze dne na den skončí. Jak se budou živit?“

Fotbal teď žije Super League. Jak se na ni díváte?

„Jednoznačně stojím na pozici UEFA. Je to nesmírně nebezpečný projekt a jsem přesvědčen, že UEFA udělá maximum pro to, aby ho zastavila. Fotbal buduje 140 let jedinečnou pyramidu, kdy hráči jezdí výtahem nahoru a peníze výtahem dolů. Mělo by to hluboké dopady po všech stránkách. Exkomunikovaní hráči by například nemohli nastupovat ve svých národních ligách. Dotklo by se to i českého fotbalu, přestože české kluby v zamýšlené Superlize nefigurují. Dopady by směřovaly do celé Evropy. Je to myšlenka diskutovaná už od devadesátých let. Ale takhle silný frontální útok tu ještě nebyl.

A pak je tu případ Kúdela. Jaký je váš názor na trest, který mu vyměřila UEFA?

„Chápu, že to je národní záležitost. Osobně soucítím s Ondřejem Kúdelou, protože to je věc, která se dotýká jeho kariéry. Deset zápasů je hodně. Pevně doufám, že se jeho právní zástupce v zájmu hráče odvolá. A že pokud s odvoláním na půdě UEFA neuspěje, půjde k Mezinárodní sportovní arbitráži. Šance na lepší výsledek tu je. Je potřeba udělat v rámci odvolacího procesu maximum pro obhajobu hráče. Chci také zdůraznit důležitost odůvodnění verdiktu. Abychom věděli, o jaké důkazy se UEFA opírala, protože je zjevné, že to vyhodnotila jako rasismus.“

