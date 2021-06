Krejčí končí u lvíčat. Výkonný výbor ho odvolal, ve hře několik kandidátů

Reprezentace do 21 let na ME končí • Reuters

Kouč reprezentace do 21 let Karel Krejčí • Pavel Jiřík ml.

U české fotbalové reprezentace do 21 let končí trenér Karel Krejčí, který byl u mužstva od prosince 2018. O jeho odvolání od týmu "Lvíčat" rozhodl na dnešním jednání výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. O novém kouči ještě rozhodnuto není, ve hře je několik kandidátů.

Krejčí dnes na výkonném výboru přednesl analýzu vystoupení mužstva v uplynulém kvalifikačním cyklu. Mladí reprezentanti postoupili na mistrovství Evropy, ale na konci března ve skupině neuspěli a do další fáze šampionátu neprošli. Návrh na odvolání přijal výkonný výbor většinově.

„Chtěl bych trenérovi Krejčímu poděkovat za práci, kterou u reprezentace do 21 let odvedl. Probojoval se s národním mužstvem na Euro, což je třeba považovat v dnešní nabité konkurenci celé řady zemí za úspěch. Výkonný výbor vzal v potaz, že je to druhé mužstvo svazu, které potřebuje nejen dělat výsledky, ale také se prezentovat kvalitní hrou a produkovat hráče do A-mužstva,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

„Nemohu mluvit za ostatní členy výkonného výboru, ale většina z nich viděla utkání na mistrovství Evropy. Viděli handicapy naší hry. Karel Krejčí to pojmenoval poměrně objektivně v té analýze. Nechci spekulovat, nakolik to bylo dáno faktory, které mohl nebo nemohl ovlivnit. Výkonný výbor se rozhodl přistoupit k této změně drtivou většinou,“ dodal nedávno zvolený nový předseda.