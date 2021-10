Automechanik Hübschman: Kolo bych vyměnil. S Radou si vyjasnili pozici

Hübschman má ke čtyřem kolům jako vyučený automechanik blízko, do větších akcí by se teď už ovšem raději nepouštěl. „Musela by to být hodně velká maličkost, abych to dokázal opravit. Ale třeba kolo bych zvládl. Zatím jsem byl spokojený s každým autem, ať služebním nebo svým. Žádné mě zatím nikde nenechalo, měl jsem štěstí,“ usmál se.

Uvědomuje si, že jeho kariéra se blíží ke konci, v Jablonci už od léta tak pravidelně nenastupuje. Konkrétně? Ve FORTUNA:LIZE má zatím na kontě jen 100 minut, zasáhl pouze do dvou utkání. Další starty přidal v pohárech.

„Každý by chtěl hrát víc, ale beru to tak, jak to je. Slýchám už možná pět let, že přesluhuju. Ale teď už je konec blíž než třeba loni, sedli jsme si s trenérem Radou a řekli si, jaká máme očekávání. Když mě bude chtít na hřišti, budu se snažit být připravený. Ale myslím, že pro nás oba je důležité, abych v kabině byl a neztratil kontakt, fotbal mám pořád rád,“ podotkl Hübschman.

