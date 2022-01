Ochrana dětí na FAČR: Tlak je na ně větší než za nás, říká Rajnoch

Nebezpečná džungle internetu a sociálních sítí, šikana, tlak na výkon, deprese i úzkosti. To všechno může dětem kazit radost ze sportu. FAČR nedávno přišla s programem Ochrana dětí, v jehož rámci zřídila Ústřední centrum ochrany dětí ve fotbalovém prostředí. Vydala i manuál, který vytvořila ve spolupráci s Linkou bezpečí. „Jen to vítám, za našeho mládí nic takového neexistovalo,“ říká internacionál Jan Rajnoch, předseda okresního svazu Praha–Západ.

Během kariéry musel sám bojovat s psychickými problémy. Jako jedna z tváří fotbalové Fevoluce se teď Jan Rajnoch zasazuje i o ochranu dětí ve fotbalovém prostředí. Aktivitu propaguje i z pozice člena týmu celebrit Real Top Praha, které projektu dělají reklamu v sadě videí.

Co na současný projekt říkáte?

„Vítám to, o tom projektu jsem věděl, dostal jsem i nabídku zahrát si v propagačním spotu a zapojil jsem se. Už dřív určitý manuál existoval, ale vůbec se nepropagoval. Teď jsou v něm nové věci ohledně kyberšikany, je to hodně aktualizované a rozšířené. Jsem rád, že jsem se na tom mohl podílet. Za nás nic takového nebylo, doba byla jiná. V době sociálních sítí, internetu je to potřeba. Je to skvělý počin, který může zachránit nejednu dětskou duši.“

Kde vidíte současný největší problém?

„Je to kyberšikana. Víme, jaké to je na faceboocích, instagramech, diskuzích, v popiscích k fotkám. Děti to sledují, když někdo napíše něco ošklivého, neumí s tím pracovat. V tuhle dobu je to největší nebezpečí a největší problém.“

Nový manuál FAČR pro trenéry, rodiče a děti: co obsahuje a k čemu je dobrý?

Jak by se s manuálem mělo dál pracovat?

„Mělo by se kultivovat prostředí ve fotbale, nejenom ohledně dětí, ale i rodičů a trenérů. V manuálu jsou rady, triky, jak by se rodiče a trenéři měli chovat v situacích, které jsou pro ně neznámé. Neměli by v dětech vyvolávat strach, ale snažit se v nich vychovávat odolnost, aby věděly, jak v různých situacích reagovat. Všemu se dá předcházet.“

Jak se vyvíjí rizika, kterým děti při sportování čelí?

„Když jsme vyrůstali my, prostředí bylo hodně jiné. Nebyla samozřejmě doba internetu, sociálních sítí, ale byla spousta jiných nástrah. Zmínil jsem tu odolnost, kterou jsme si museli vybudovat sami, potažmo od rodičů, trenérů. Dělalo to z nás odolné typy lidí. Od začátku milénia jsou rodiče trochu benevolentnější, výchova se zjemnila a děti tak odolné nejsou. Teď se to vrací i díky těmto manuálům, které děti učí samostatnosti.“

Jak může současná aktivita dětem konkrétně pomoct?

„My jsme se museli v džungli naučit žít, což mě osobně pomohlo i do osobního života. Ale každá doba má svoje aspekty. Dnes se jede od útlého věku na výkon. Děti jsou odmalička pod tlakem, což si myslím, že není dobře. Hrají v tom roli samotné kluby, manažeři, kteří si vybírají děti od jedenácti, dvanácti let a dostávají je pod obrovský tlak, psychika hráče musí být narušená. Kdo to zvládá hůř, ale není horší člověk. Proto jsem rád, že takové věci jako manuál pro rodiče, hráče a trenéry vznikají.“

Ve fotbale pracuje spousta nadšených dobrovolníků, pomůže jim tato aktivita získat potřebné know-how?

„Myslím si, že určitě. Já jsem strašně rád, že se rodiče zapojují jako trenéři, ale jsem zastáncem toho, že by měli mít základy metodiky, trénování. Proto na okresech pořádáme studia céčkové licence. Koho to baví víc, může pokračovat a vzdělávat se dál. Ale minimálně céčkovou licenci by trenéři i v menších klubech měli mít. Za víkend se dozvědí spoustu informací. Na okrese Praha-Západ je velký zájem rodičů i hráčů.“