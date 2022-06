Osudy stříbrných hráčů z MS 1962: emigranti, šéf Sparty i automechanik

Jan Lála

* 1938

obránce

Na MS 1962: 5 zápasů/ 450 minut/ 0 gólů

Mít ofenzivního obránce je v dnešním fotbale nutnost – a on patřil mezi první. Do Chile jel z druholigové Slavie, kde hrál devět let. Na šampionátu uhlídal všechna ofenzivní esa a můžeme se jen domýšlet, jak by dopadlo finále, kdyby Lála nebyl zraněný a mohl hrát.