SESTŘIHY: Krejčího čekání na výhru stále trvá. Liverpool doma padl 0:3! Souček u remízy
Obhájce titulu Liverpool utrpěl v anglické fotbalové lize debakl 0:3 s předposledním Nottinghamem. West Ham se střídajícím Tomášem Součkem remizoval 2:2 v Bournemouthu. Poslední Wolverhampton prohrál s Crystal Palace 0:2 a utrpěl pátou porážku v řadě. Ladislav Krejčí odehrál 75 minut. Jeho tým je po 12 kolech stále bez výhry a má jen dva body.
West Ham vedl v Bournemouthu 2:0 díky dvěma gólům Calluma Wilsona, ale nakonec soupeře o domácí neporazitelnost nepřipravil. Souček nastoupil v 52. minutě a byl u toho, když se Bournemouthu povedlo vyrovnat. Z penalty snížil Tavernier a v 81. minutě zařídil dělbu bodů Ünal.
Liverpool utrpěl druhý tříbrankový debakl za sebou, v minulém kole prohrál stejným poměrem s Manchesterem City. Naposledy podlehl dvakrát po sobě 0:3 v dubnu 1965.
„První poločas hráči dělali to, co jsem si představoval. Hráli energicky a vytvářeli si šance. Snažil jsem se udělat pár změn, ale nevyšlo to, jak jsem si představoval. Jde to za mnou,“ řekl trenér Liverpoolu Arne Slot. „Nestává se často, že na Anfieldu prohrajeme 0:3,“ dodal.
Z posledních sedmi zápasů Premier League získali úřadující šampioni jen tři body a klesli už na 11. místo.
Fotbalisté Chelsea si v připsali třetí ligové vítězství v řadě, když vyhráli v Burnley 2:0. V tabulce se posunuli na druhé místo před Manchester City, který podlehl v Newcastlu 1:2. Oba góly domácích dal v druhém poločase Harvey Barnes.
Chelsea vedla od 37. minuty, kdy se prosadil Portugalec Pedro Neto. V závěru překonal brankáře Martina Dúbravku ještě argentinský mistr světa Enzo Fernández. Oba jsou se čtyřmi góly spolu s Joaem Pedrem nejlepšími střelci Chelsea v soutěži.
Neto vynechal závěr kvalifikace mistrovství světa kvůli svalovému zranění, ale po reprezentační pauze potvrdil střeleckou formu. V předchozím utkání Chelsea proti Wolverhamptonu rovněž skóroval.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|11
|8
|2
|1
|20:5
|26
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|12
|7
|1
|4
|24:10
|22
|4
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|5
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|6
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|7
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|8
Tottenham
|11
|5
|3
|3
|19:10
|18
|9
Aston Villa
|11
|5
|3
|3
|13:10
|18
|10
Manchester Utd.
|11
|5
|3
|3
|19:18
|18
|11
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|12
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|13
Everton
|11
|4
|3
|4
|12:13
|15
|14
Newcastle
|12
|4
|3
|5
|13:15
|15
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
Leeds
|11
|3
|2
|6
|10:20
|11
|18
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup