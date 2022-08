Barák se zamiloval do Lecce: Chci tam ukončit kariéru. Radost ze Samka

Angažmá, které Antonínu Barákovi svým způsobem restartovalo kariéru a nakoplo ho do Verony. Lecce si český záložník zamiloval – a důvod sledovat ho bude mít o to víc v nové sezoně, do týmu nováčka Serie A přišel ze Slavie talentovaný středopolař Daniel Samek . Typově velmi podobný Barákovi – vysoký, technicky skvěle vybavený, s obrovským přehledem na hřišti, který kompenzuje některé rychlostní nedostatky.

Sledoval jste přestup Daniela Samka a měl jste možnost s ním mluvit?

„Zaznamenal jsem to, protože mi psal Ruda Řepka (fotbalový funkcionář), že se Dan Samek chystá do Lecce. Dana neznám, nikdy jsem ho neviděl, ligu jsem sledoval málo, vždy se mi to nějak krylo, takže jsem ho nikdy neviděl hrát a nedokážu říct.

Co ale na jeho přestup říkáte?

Když mi popisujete, že má tyto charakteristiky, tak se na to hrozně těším. Hlavně jsem strašně rád, že jde další Čech do Serie A, navíc do mého milovaného klubu Lecce. Já tam mám nastandardní vztahy.“

Je tam krásně...

„Je to úžasné! Pro mě to bylo nejlepší místo v Itálii, byl jsem tam i teď s klukama na dovolené, minulý rok jsme byli vlastně pozvaní od prezidenta klubu, strávili jsme s ním na lodi celý den s rodinkou. Takže já tam mám fantastické vztahy úplně se všemi. Až na to, že jsem si to tam nemohl tolik užít kvůli covidu. Chytl jsem jeho začátek, takže byly zavřené stadiony a nemohl jsem zažít to, co Dan Samek uvidí teď. Fanoušci, to je totální šílenství. Já jsem tam zažil tři, čtyři zápasy a pak konec, takže on si to bude užívat.“

A i život ve městě, že?

„Je to bomba, moře je jako na Maledivách, to jste čistě na dovolené. Jídlo fantastické, musíte si dát pozor, je to trošičku těžší kuchyně, takže se tam lehce přibere, ale lidi bomba. Já jsem říkal, že bych tam chtěl ukončit kariéru. Říkal jsem to prezidentovi klubu, tak si z toho vždycky, když se bavíme, děláme srandu. Zrovna mu teď chci psát, protože řešíme jednu věc v Apulii, tak mu zrovna. Chci mu pogratulovat, ať hledá víc hráčů v české lize a tahá tam víc kluků.“