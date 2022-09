Ostuda v B třídě. Na sudího s nožem: Mazejte odsud, nebo vás fakt zabijou

Fotbalové zápasy bývají často vyhrocené a hlavně rozhodčí si vyslechnou svoje, jenže to, co se podle zápisu dělo na utkání pražské 1. B třídy mezi Chodovem a Klánovicemi, překračuje meze. Po vítězství hostů 6:1 připravili domácí arbitrům uličku hanby, ve které nechyběl nůž a výhrůžky zabitím. Mladý rozhodčí si myslí, že incident byl plánovaný.

Na hřišti na pražském Chodově nebylo moc co řešit. Hosté vedli už o poločase 6:1 a o bodech bylo rozhodnuto. Své si ale už během zápasu užil hlavní rozhodčí Matyáš Hanzlík. „Ty jsi fakt č**ák! Takováhle k**da nemůže pískat,“ vysvětluje v zápise, za co po hodině hry vyloučil domácího Petra Gabriela.

To nejhorší ale přišlo po zápase. „Při odchodu rozhodčích z hrací plochy byli rozhodčí hrubě uráženi diváky a jeden z diváků se těsně před vstupem do šatny pokusil vstoupit do cesty rozhodčím a hrubě je při tom urážel: ‘Ty kriple, jak si to pískal?‘ Po upozornění DFA, ať odstoupí od rozhodčích, začal křičet směrek k DFA: ‚Ty nevíš, kdo jsem? Několikrát to zopakoval a na dotaz DFA kdo tedy je? odvětil: ‚Já jsem předseda!‘ Následně před dveřmi kabiny byl DFA fyzicky napaden spolukřičícím divákem který stál u ‚předsedy‘ a násilně byl vtlačen do kabiny rozhodčích a za nimi byly následně zabouchnuty dveře,“ píše teprve 19letý hlavní rozhodčí o chování domácího předsedy Miroslava Holinka.

Mladých sudích se měl zastat jejich kolega, se kterým se zamkli v kabině, to se zase nemělo líbit muži, který se představil jako hlavní pořadatel. Při odchodu ze šaten mělo dojít na „uličku hanby“ u domácí kantýny. Okolo té museli rozhodčí jít, protože bližší branka z areálu byla údajně zavřená.

„Ty buzerante jeden zas**nej, my že jsme tě tady fyzicky napadli? To ses posral ne?” měl křičet předseda Holinka, než došlo k dalšímu fyzickému napadení.

„Jeden z diváků měl v ruce nůž a výhružně s ním manipuloval a koukal se přitom směrem k rozhodčím. Dále aktéři tohoto incidentu na mě řvali, že mě zabijou, že ví, kde bydlím atp. Hlavní pořadatel nás ‚doprovázel‘ ven k brance, přitom směrem k DFA pronesl: ,,Mazejte odsud nebo vás tady fakt zabijou, oni jsou toho schopný‘,“ píše se v zápise.

Celý komentář hlavního rozhodčího si můžete přečíst v přiloženém zápisu. Chodovský klub se k incidentu vyjádřil v úterý na facebookových stránkách. „Vedení JM Chodov si je vědomo závažnosti celé situace, která byla zapříčiněna nedostatečným zabezpečením pořadatelské služby. Pevně doufáme, že pan rozhodčí, Matyáš Hanzlík, je zdravotně i duševně v pořádku. Za celé vedení JM Chodov se mu touto cestou chceme omluvit za nepřípustné chování diváků, a za fyzické napadení,“ píše s dodatkem, že rozhodčího popis událostí neodpovídá skutečnosti.

Vítězné Klánovice komentovaly výkon rozhodčího na svém webu takto: „Pár kontroverzních rozhodnutí hlavního arbitra rozdmýchalo domácí hráče a fanoušky, což se přeneslo i do druhého poločasu. Prvních 10 minut druhého dějství se tak moc nehrálo. Odpískané fauly a rozhodnutí rozhodčího určitě byly zpochybnitelné, nicméně při přestupcích byl metr nastaven stejně pro oba týmy a svým rozhodováním hlavní sudí nezasáhl ani do jedné branky v zápase.“

Zpráva rozhodčího o zápasu Chodov - Klánovice • Foto FAČR

(Pro zvětšení obrázku klikněte)