Sešívaný diamant brousí bývalý sparťan. Brankářka deptala favorita

Ženský fotbal je v tuzemských končinách stále v plenkách. Minimálně pohledem na divácký zájem. Přitom v západní Evropě se jedná o masovou záležitost. Netřeba připomínat už párkrát takřka vyprodaný Camp Nou nebo letní finále mistrovství Evropy v natřískaném Wembley.

Ledy se začaly hýbat i v Česku. Sešívané bojovnice dostaly příležitost se předvést na pažitu, kde běžně řádí jejich slavnější mužští kolegové. A přihlížely tomu zhruba tři tisícovky fanoušků. Ve srovnání s domácí ligou se jednalo o nadmíru povedenou návštěvu. O atmosféru se staral i početný houf příznivců na hlavní tribuně, který dorazil z Německa. Tedy ze země, kde ženský fotbal dostává výrazný prostor.

“Bylo to úžasné, každý zápas v Edenu je pro nás svátkem. Škoda, že zde už další zápasy ve skupině neodehrajeme. Diváci nám každopádně dodali sílu a odvahu,” popisovala atmosféru kapitánka Diana Bartovičová. Její trenér Karel Piták přihodil, “máme o to větší motivaci se dostat do jarních bojů, abychom si tady ještě zahráli.”

Dvojnásobné šampionky a obhájkyně bundesligového titulu přivezly jednu z nejlepších hráček světa a nejlepší střelkyni německé reprezentace Alexandru Poppovou. Ta jenom fotbalem vydělá v přepočtu jeden milion korun ročně, zatímco její středeční soupeřky chodí do práce či školy. Ve Fortuna areně ale úplně nevyčnívala a celkem brzy vystřídala.

“Myslím, že holky z Wolfsburgu byly frustrované. Nemají rády hru do těla, to jim nevoní. Ani nepřidaly rychlý gól, nečekaly, že jim budeme tolik vzdorovat zejména v prvním poločase. Nešlo jim to, a tak jejich trenér chtěl hru rozhýbat a provedl změny,” reagovala Bartovičová na předčasný odchod ze hřiště v podání Poppové.

I tak fotbalistky Wolfsburgu počítaly šance po hrstech. Navíc ani po prostřídání nedaly domácím vydechnout, vidět byla na Instagramu populární Islanďanka Sveindis Jónsdottirová, která se dlouhé minuty po závěrečném hvizdu fotila s fanoušky.

Od výraznější prohry slávistky zachránila brankářka Olivie Lukášová. Jedná se o jednadvacetiletý talent českého ženského fotbalu, ne nadarmo se pasuje za budoucí nástupkyni Barbory Votíkové. Nedávno v reprezentaci vychytala anglické mistryně Evropy, předtím byl hitem její super zákrok proti Islandu. “Už teď patří ke světovým gólmankám,” klaní se Bartovičová.

“Její výkony jdou čím dál víc nahoru. Hodně jí pomáhá trenér brankářů Michal Špit, teď sbírá vysoké centry, což dřív nedělala. Moc bych jí ale nechválil, aby nám ji někdo nesebral (smích). Napište, že chytila tři góly a ne sedm,” vyprávěl s úsměvem trenér slávistek Karel Piták.

Po dvou zápasech v Lize mistryň jsou přesto slávistky na nule. “Proti St. Pöltenu musíme zabrat, jestli chceme zůstat ve hře o postup. Měl by to být nejhratelnější soupeř a do té doby se nám snad dají do pořádku hráčky, které jsou teď na marodce. Už v Římě proti AS jsme hráli vyrovnanou partii, trefili jsme břevno. Štěstí jde proti nám, ale snad se to otočí,” věří Piták.