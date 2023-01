ONLINE: Pelta k soudu nepřišel, vypovídá bývalá náměstkyně

Šest let nepodmíněně. Takový rozsudek slyšel Miroslav Pelta před necelými dvěma lety v kauze údajného ohýbání dotací do sportovního prostředí. Někdejší ministerská náměstkyně Simona Kratochvílová ještě o půl roku více. Vrchní soud však v srpnu celý verdikt zrušil a vrátil k novému projednání. Sám Pelta se omluvil ze zdravotních důvodů, ale jeho právní zástupce má souhlas s jednáním v jeho nepřítomnosti.

To začíná právě dnes.

U stejného soudu. U stejné soudkyně Lenky Cihlářové. A se stejnými obžalovanými. Tedy i s těmi, kteří od prvního projednávání odešli s osvobozujícím verdiktem. Na konci tohoto soudního jednání už zazní pravomocný verdikt.

Soudkyně se musí při novém projednávání řídit odůvodněním Vrchního soudu a je vázána jeho právním názorem. Podle informací iSport.cz se do hry významně vracejí neinvestiční dotace, tedy větev případu, v níž všichni obžalovaní včetně Pelty a Kratochvílové byli zproštěni viny.

I proto by – již podruhé – měla vypovídat bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, za jejíhož resortního vedení k údajné manipulaci došlo. Předchozí výpovědi jiných svědků poměrně přesvědčivě ukázaly, že na ministerstvo v těch časech panovaly ve věci dotací chaos a odborná nevědomost.

Komentář na iSport.cz to po rozsudku shrnul ZDE.

O co v případu jde?

Státní zastupitelství obvinilo všechny obžalované, že se na přelomu let 2016 a 2017 pokusili zneužít pravomoci úřední osoby, porušit povinnost při správě cizího majetku a zjednat si výhodu při zadání veřejné zakázky. To vše při řešení dotací do sportovního prostředí. Lidově řečeno: měli ve svůj prospěch nezákonně rozhodovat o tom, kam a v jaké výši půjdou či nepůjdou státní peníze určené pro sport.

V případě Miroslava Jansty, Jana Boháče, Zdeňka Břízy, ČUS a FAČR se mělo jednat o neinvestiční dotace (chod střešních organizací, asociací, svazů), u Miroslava Pelty a Simony Kratochvílové navíc také o dotace investiční (např. výstavba či oprava infrastruktury).

Pelta a Kratochvílová navíc čelí obvinění z nabízení (Pelta), respektive přijetí (Kratochvílová) úplatku.

„Snáším to špatně. Kdybych říkal, že dobře, byla by to arogance. V tu chvíli mě přešel humor. Šest let pro mě znamená – nechci říct konec života – ale absolutní zásah. Nejhorší chvíle v mém životě,“ popsal pocity po původním verdiktu Miroslav Pelta.

Zda se jeho nastavení změní, ukážou příští týdny.