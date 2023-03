Soud o dotacích: Peltovo kratičké vystoupení, Jansta zvýšil hlas

Kauza údajných machinací s dotacemi do sportu se blíží do finále. U městského soudu v Praze byly dnes na programu závěrečné řeči obhájců a samotných obžalovaných. Od ranní deváté hodiny byl v jednací síni přítomný i hlavní aktér kauzy Miroslav Pelta, pro nějž žádá státní zástupce Ondřej Trčka devítiletý trest odnětí svobody a pětadvacet milionů korun pokuty. Závěrečná řeč bývalého šéfa Fotbalové asociace České republiky trvala jen pět minut. Projděte si ONLINE přenos, co všechno zaznělo.