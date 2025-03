Fotbalové přestupy ONLINE: Arsenal utnul spekulace o Rosickém, klíčovou funkci získal Ital

Belgický fotbalista Jan Vertonghen ukončí po této sezoně profesionální kariéru. Sedmatřicetiletý obránce na nejvyšší klubové úrovni hrál přes 18 let. V dresu Ajaxu, s nímž dvakrát ovládl ligu a dvakrát domácí pohár, odehrál 220 zápasů. Osm let pak byl oporou v Tottenhamu, kde nasbíral 315 startů. Dvě sezony působil v Benfice, v roce 2022 pak zamířil do Anderlechtu, kde převzal kapitánskou pásku. V reprezentaci Vertonghen odehrál rekordních 157 utkání.