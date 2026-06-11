Fotbalové přestupy ONLINE: Hapal zná asistenta, přijde i Portugalec? Pardubice loví v Dukle
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 11. června 2026
Druholigové Ústí nad Labem povede trenér David Oulehla. Asistentem bude Dominic Rajna, jenž už v 19 letech působil u áčka Podbrezové a má za sebou angažmá v Kanadě či v Midtjyllandu, odkud přichází do realizačního týmu i Dán Marcel Seifeddine. Novým brankářem po Tomáš Grigarovi by se mohl stát Tomáš Holý, donedávna gólman Artisu Brno.
Jedním z asistentů hlavního kouče Pavla Hapala v Sigmě Olomouc by měl podle informací iSportu být Radim Kučera, druhý se ještě řeší. V minulých dnech Hanáci mluvili například s trenérem z Portugalska, zahraniční varianta vyloučena není.
José Mourinho se stal oficiálně trenérem Realu Madrid. S fotbalovým klubem, v němž už v minulosti působil, podepsal smlouvu do června 2029.
Podle informací iSportu jednají Pardubice s Duklou o koupi stopera Mouhameda Traoreho. Třiadvacetiletý levák z Pobřeží Slonoviny působí v Praze teprve od loňského září, předtím hrával v Srbsku. Teď by se mohl stěhovat na východ Čech. Zdroje se shodují na tom, že hotovo sice ještě není, ale přestup je na dobré cestě.
Tohle fanoušky anglického Wolverhamptonu hodně překvapilo. S okamžitou platností by měl skončit zkušený kouč Rob Edwards, nahradit ho má nepříliš známý Portugalec César Peixoto. Anglický manažer, který vedl ve 22 zápasech i Ladislava Krejčího, se přitom připravoval na sezonu v Championship, den před vyhazovem pro klubový web dokonce komentoval přestupy. I on se měl zprávy dozvědět z internetu.
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí bude mít ve Wolverhamptonu nového trenéra. Po sestupu z Premier League skončil u týmu Rob Edwards, klub o tom informoval na webu. O nástupci třiačtyřicetiletého Velšana bude jasno v nejbližších dnech.
A příchod Ondřeje Kričfalušiho už oficiálně oznámil také belgický klub Royale Union Saint-Gilloise.
To, co bylo podle informací webu iSport jasné už od zimy, se nyní stává skutečností. Ondřej Kričfaluši se loučí s Baníkem Ostrava, přestupuje do belgického Royal St. Gilloise, který uplatnil jeho pětimilionovou (v eurech) výstupní klauzuli. Že dvaadvacetiletý defenzivní univerzál vydrží na Bazalech maximálně jedinou sezonu, bylo jasné několik měsíců dopředu, nyní se Kričfaluši oficiálně rozloučil s fanoušky.
„Chtěl bych vám poděkovat za celou sezonu, byly tam neskutečné zážitky i horší momenty, ale budu vzpomínat jen v dobrém. Vstřelil jsem první ligový gól. Děkuju fanouškům, spoluhráčům, realizáku,“ sdělil Kričfaluši v aplikaci Chachar Pass. „Baník budu dál podporovat a sledovat, věřím, že od příští sezony to bude zase jen lepší,“ dodal.
Na obhlídce v Belgii se měl definitivně rozhodnout, kde bude pokračovat. Ondřej Kričfaluši opustí po ročním angažmá ostravský Baník. Podle informací deníku Sport a webu iSport už podepsal kontrakt v Royale Union Saint-Gilloise, který zaplatí za 22letého hráče výstupní klauzuli ve výši 5 milionů eur (přes 120 milionů korun). Více čtěte ZDE>>>
Jak informoval iSport dříve, probíhající jednání mezi Hradcem Králové a Slavií chtějí Východočeši rozseknout hráčskou kompenzací. Za Adama Zadražila chtějí kromě peněz a Alberta Labíka podle posledních informací i stopera Mikuláše Konečného, jedná se. Dvacetiletý mladík strávil poslední sezonu na úspěšném hostování u rivala z Pardubic a Slavia počítala, že za rok by se mohl etablovat v A-týmu. Nyní se jeho jméno objevuje v přestupové sáze.
Zprávy ze dne 10. června 2026
Mezi Slavií a Libercem došlo ve středu večer k historicky největšímu obchodu na úrovní české ligy. Podle informací deníku Sport a webu iSport se k mistrovi stěhují dva hráči – Ange N'Guessan a Toumani Diakité. Jde o vysněné posily trenéra Jindřicha Trpišovského. Oba měli v aktuálním přestupovém období absolutní prioritu. Opačným směrem na sever Čech by mohli zamířit Alexandr Bužek a Vasil Kušej, ale to se ještě bude řešit. Finanční stránka věci? Rekordní milník padl! Více čtěte ZDE >>>
Novým trenérem fotbalistů Baníku se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Ostravě nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Klub na webu informoval, že jednapadesátiletý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Více čtěte ZDE >>>
Rozhodně to má být jeden z nejvýraznějších přestupů v české lize. Navázány jsou však i další přesuny, proto se stěhování gólmana Adama Zadražila z Hradce Králové do Slavie protahuje. Vedení Votroků větří dobrý obchod, vedle finanční kompenzace žádá také hráčskou. Navíc má možnost získat adekvátní náhradu, ve hře jsou dvě velmi zavedená jména. Více čtěte ZDE >>>
Manchester United se rozloučil hned s trojicí hráčů z prvního týmu. Jde o Casemira, Tyrella Malaciu a Jadona Sancha. Všem vypršel po uplynulé sezoně platný kontrakt, který nebude prodloužený. U prvního z nich, brazilského záložníka, se o odchodu z klubu vědělo už dopředu. Ve 34 letech by údajně mohl pokračovat v Interu Miami.
Trenérské turbulence v Baníku, kdy Josefa Dvorníka co nevidět nahradí Roman Skuhravý ze Slovácka, by neměly mít dopad na jeden nachystaný přestup. Podle informací iSportu nejspíš posílí tým výrazná tvář minulé sezony Chance Ligy. Jde o středního záložníka Marcela Čermáka (27), nejlepšího hráče pražské Dukly. Bylo jasné, že po sestupu do druhé ligy na Julisce nezůstane a už delší dobu se řeší jeho angažmá v Baníku. Oficiálně to ještě domluvené není, nicméně také nový kouč Skuhravý má o Čermáka eminentní zájem. Více čtěte ZDE>>>
Slovácko oficiálně potvrdilo konec Romana Skuhravého, který podle informací iSportu míří do Baníku. „Trenér Skuhravý nebude v nadcházející sezoně pokračovat na lavičce Slovácka. Přestože klub měl zájem na dalším pokračování vzájemné spolupráce a byl připraven akceptovat podmínky, na kterých se obě strany během jednání shodly, zkušený kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost,“ píše se v prohlášení na webu celku z Uherského Hradiště. Více čtěte ZDE >>>
Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod třiašedesátiletého kouče zaplatí 15 milionů eur (asi 362 milionů korun). Portugalský klub o tom informoval na webu, Real se zatím nevyjádřil. Novým trenérem Benfiky se pak stal Marco Silva, jenž naposledy vedl Fulham.
Zprávy ze dne 9. června 2026
Real Madrid nabídl městskému rivalovi Atléticu150 milionů eur (3,6 miliardy korun) za argentinského útočníka JuliánaÁlvareze. Šestadvacetiletý mistr světa však dres nezmění. Atlético jeho prodej odmítlo s odkazem na výstupní klauzuli. Ta podle španělských médií činí půl miliardy eur.
Nabídka na Álvarezův přestup byla součástí předvolebních slibů prezidenta Realu Madrid Florentina Péreze před jeho nedělním znovuzvolením. Argentinský hráč přišel do Atlética předloni z Manchesteru City za 95 milionů eur (2,4 miliardy korun) a podepsal smlouvu do roku 2030.
„Bílý balet" zakončil sezonu podruhé za sebou bez velké trofeje. Vedení klubu dnes také oficiálně potvrdilo avizovaný odchod trenéra Álvara Arbeloy, který v lednu nahradil Xabiho Alonsa. Na lavičku Realu by se měl vrátit José Mourinho.
Šok! Ačkoliv měl Roman Skuhravý (50) na stole nabídku Slovácka a podpis smlouvy měl být jen formalitou, učinil ve finále jiné rozhodnutí. Absolutně nečekané. Vybral si jiný klub v Chance Lize. Větší, slavnější. Podle informací iSportu bude trénovat ostravský Baník!Více čtěte ZDE >>>