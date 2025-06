Fotbalové přestupy ONLINE: Haraslín potvrdil zájem Slovanu, Slavia odhalí další posilu

Mistrovská Slavia se blíží zveřejnění další posily. Kompletní přesun do Edenu včetně úspěšné zdravotní prohlídky má za sebou devatenáctiletý křídelník Youssoupha Sanyang a čeká se tak pouze na oficiální oznámení, které by mělo přijít zanedlouho. Senegalec přichází ze švédského Öster, cenovka by měla podobně jako u Michala Sadílka dosahovat 3,5 milionů euro (87 milionů korun).