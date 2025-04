Fotbalové přestupy ONLINE: Nečekaná zpráva z Anglie. V Manchesteru City skončí jedna z hvězd

Sparťanský gólman Peter Vindahl zažívá propad oproti minulému ročníku, v němž stál za sestavou mířící k titulu jako sfinga jistoty. Sestup výkonnosti potvrdil i nedělní šlágr s Plzní, v něm se dánský čahoun podepsal minimálně pod jeden gól, a k tomu rozhodně nepůsobil jako král pole. V sobotu budou Letenští potřebovat, aby se vrátil do fazony: představí se na hřišti šlapajícího Baníku. Vindahl se do brány postaví, to je prakticky jisté, ale od léta bude podle všeho na dresu brankářské jedničky Sparty napsané jiné jméno. Více čtěte ZDE>>>