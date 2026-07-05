Fotbalové přestupy ONLINE: Odejde Kairinen do Řecka? Artis si vyhlédl útočníka Liberce
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 5. července 2026
Schalke před několika týdny nabídlo Edinu Džekovi novou smlouvu s vylepšenými podmínkami, tvrdí německý Sport Bild. Navrhovaná dohoda by znamenala, že bosenský útočník bude vydělávat 1,5 milionu eur ročně. Hlavní trenér Muslić nadále považuje Džeka za klíčového hráče pro nadcházející bundesligovou sezonu. Kromě nabídky od Schalke obdržel Džeko také několik návrhů ze zahraničí, přičemž největší zájem projevily kluby z Turecka a Itálie. Očekává se, že Džeko nejprve odjede na dovolenou, než učiní konečné rozhodnutí o své budoucnosti.
Řecký server SPORT24 tvrdí, že AEK Atény usilují o záložníka Sparty Kaana Kairinena. Podle jeho informací jsou jednání v pokročilé fázi a brzy by mohlo dojít k dalšímu posunu. Finského reprezentanta si trenér Marko Nikolić údajně vyhlédl do středu zálohy. Kairinen vynechal sobotní přípravné utkání Sparty. „Na konci minulého týdne měl pár problémů, takže pracoval individuálně s kondičním trenérem. Proto jsme se rozhodli ho dneska nenasadit do hry,“ uvedl trenér Brian Priske.
Artis po nečekaném přesunu mezi elitu dál shání posily. Podle informací iSportu brněnský celek už kontaktoval Slovan Liberec se zájmem o útočníka Lukáše Letenaye. Pětadvacetiletý slovenský žolík vstřelil v minulé sezoně jen tři branky, ale Slovan s ním v zimě prodloužil kontrakt, s jeho prací i rolí je spokojený. Obchodu brání především finanční stránka, představy klubů jsou rozdílné.
Druholigoví nováčci nadále zbrojí. Česká Lípa získala 18letého záložníka Ondřeje Vencla na roční hostování z Pardubic. Průvan se děje v kabině Kladna. V sobotním přípravném duelu proti Lokomotivě Lipsko (3:3) se ukázalo v dresu Středočechů přes deset nových hráčů. Mezi nejznámější jména patří brankář Filip Nalezinek, jenž uplynulou sezonu strávil v Českých Budějovicích. Z béčka Sparty pak šlo o Enese Osmaniho a Matyáše Jedličku. Z rezervy Slavie o Jana Lacka. Zajímavou akvizicí je Marco Tulio, jenž hrával v Karviné či Mladé Boleslavi. Solidní jméno je i Dominik Gembický, který nastupoval v minulosti za Liberec, Příbram, Třinec, Varnsdorf a naposledy Žižkov.
Zprávy ze dne 4. července 2026
Sparta má další posilu. Získala kostarického reprezentanta Josimara Alcócera z belgického týmu Westerlo. Více čtěte ZDE >>>
Yunusa Muritala po konci v Sigmě Olomouc zamířil do druholigové Příbrami. V novém působišti už odehrál sobotní přípravný duel s Teplicemi (0:0). Středočechům se také vrátil senegalský obránce Paul Nghabo, jenž byl na testech v Plzni.
Václav Pilař se na facebooku vyjádřil ke svému konci v Hradci Králové: „Je mi smutno. Jsem zlomený a pořád tomu nemůžu uvěřit. Na některé situace se člověk dokáže připravit. Na tuhle ale ne,“ píše zkušený záložník v obsáhlém příspěvku. Více čtěte ZDE >>>
Bývalý sparťan Filip Souček změnil na Slovensku působiště. Po roce stráveném v Prešově odešel pětadvacetiletý střední záložník do Ružomberku, který vede český kouč Jaroslav Köstl. Souček už v klubu loni hostoval z letenského celku. O jeho přestupu informoval na svém webu Tatran Prešov, který po roce sestoupil zpět do druhé ligy.
Zprávy ze dne 3. července 2026
Baník hlásí posilu z PSG! Nejde však o nikoho z vítězů Ligy mistrů, do béčka Ostravy míří osmnáctiletý Abdou Aziz Sy Thiandoum, který působil v akademii pařížského velkoklubu. Záložník podepsal smlouvu na tři roky.
Nizozemský obránce Nathan Aké opustil po šesti letech Manchester City a přestoupil do Fenerbahce Istanbul. Turecký klub oznámil příchod jednatřicetiletého fotbalisty na svém webu. Za Akého podle televizní stanice Sky Sports zaplatil sedm milionů liber (přes 197 milionů korun).
Informace iSportu potvrzeny. Filip Prebsl přestoupil z Karviné do Plzně. Třiadvacetiletý stoper podepsal s třetím týmem uplynulé ligové sezony čtyřletou smlouvu. Viktoria o tom informovala na svém webu.
Bayern Mnichov získal z Frankfurtu reprezentačního obránce Nathaniela Browna. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s úřadujícím šampionem smlouvu do června 2031. O přestupu informovaly kluby nedlouho po vyřazení národního týmu z mistrovství světa, kde Brown odehrál tři ze čtyř zápasů včetně 1. kola play off s Paraguayí, ve kterém favorizovaní Němci po remíze 1:1 nezvládli penaltový rozstřel.
Viktoria Plzeň brzy oznámí čtvrtou letní posilu. Na západ Čech přijde Filip Prebsl (23), naposledy hráč Karviné. V klubu už měl projít zdravotní prohlídkou, opačným směrem by měl zamířit křídelník James Bello (21), který strávil jaro na hostování v Táborsku. Informace, které přinesl portál sport.cz, potvrzují zdroje iSportu.
Plzeň měla o Prebsla zájem už v době, kdy patřil Slavii. Jednalo se o něm v zimě 2024 jako součást transferu za gólmana Jindřicha Staňka, ale „sešívaní“ v té době nadějného mládežnického reprezentanta nepustili. Za Staňka do Plzně přišli Lukáš Červ a Matěj Valenta.
Prebsl se ale ve Slavii nechytil, prošel hostováním v Polsku, následně v Mladé Boleslavi, aby se v lednu 2026 dohodl na přestupu do Karviné. Zde na pozici stopera nahradil Dávida Krčíka, který už v zimě zamířil do Plzně.
Stopera nebo defenzivního záložníka si do Plzně přál trenér Martin Hyský, věří, že jeho kariéru dokáže nakopnout a Prebsl ustojí vyšší nároky i ambice. Odchovanec Slavie je čtvrtou letní plzeňskou posilou - ještě před startem přípravy přišli gambijský útočník Baboucarr Fall a srbský záložník Stefan Pirgič. Ve středu klub oficiálně představil univerzála Sebastiána Boháče, který také přichází z Karviné. Plzeň pravděpodobně ještě bude shánět jednoho ofenzivního hráče, ideálně na křídelní pozici.
Gambijský fotbalista Gibril Sosseh se zapojil do přípravy Slovácka. Devatenáctiletý záložník dostal svolení od pražské Slavie. Forma jeho působení v Uherském Hradišti je v jednání. Pražané přivedli Sosseha letos v lednu ze švédského Kalmaru. Jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v jiném vršovickém týmu Bohemians 1905, za něž si připsal osm ligových startů. Nyní bude působit ve Slovácku, které se v minulém ročníku zachránilo v baráži.
Novým trenérem Neapole se stal Massimiliano Allegri. Osmapadesátiletý kouč, který po sezoně skončil v AC Milán, s úřadujícím vicemistrem podepsal tříletou smlouvu.
Martin Jedlička z Plzně, Matouš Babka z Opavy a nyní i Matúš Kmeť z Minnesoty. Baník podepsal třetí posilu, slovenský pravý bek s jedním reprezentačním startem by měl v Ostravě nahradit krajana Matúše Rusnáka, který podle informací iSportu dostane od klubu svolení hledat si nové angažmá a na soustředění do Polska už v pátek s týmem pravděpodobně ani nevyrazí. Stále se řeší pozice stopera, kterou Slezané neumějí adekvátně doplnit už rok a půl od odchodu Emmanuela Uchenny. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. července 2026
Rok si mladík MikulášKonečný budoval jméno na prvoligové úrovni v Pardubicích. A úspěšně. Proto se možná některým fanouškům nebude koukat hezky na to, že by měl v příští sezoně hájit barvy rivala. Dvacetiletý stoper Slavie by měl podle informací Sportu zůstat na východě Čech a brzy se hlásit v Hradci. Nemuselo by jít o jediný přesun, Votroci chtějí další dva mladíky. Možná až potom by se mohl hýbnout zamrzlý případ AdamaZadražila. Více čtěte ZDE>>>
Sebastian Boháč přestoupil z Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu.
Nadále posiluje i Liberec. Do Slovanu míří gruzínský křídelník Aleko Basiladze. Dvacetiletý fotbalista hrál ve své domovině za TorpedoKutaisi. Na severu Čech podepsal smlouvu na pět let. „Jedná se o rychlostně-silového hráče s tahem na branku, který umí být i gólový. Dokáže hrát na všech pozicích na levém kraji hřiště, navíc je členem gruzínské reprezentace do 21 let, kde byl prověřen i v mezinárodní konfrontaci,“ hodnotil posilu pro klubový web generální ředitel Jan Nezmar.
Zbývá dořešit poslední detaily, aby se přesunul do italské Serie A. O útočníka Albiona Rrahmaniho usilují Benátky, které podle informací novináře Gianluky Di Marzia dotahují dohodu s pražskou Spartou. Pokud jednání budou úspěšná, podepíše smlouvu do roku 2030 a Letenští si údajně přijdou v základu na částku 7,5 milionu eur (přes 180 milionů korun). Více čtěte ZDE>>